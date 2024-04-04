Врач рассказала, с чего нужно начинать день

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пяти шагах с которых нужно начинать день, чтобы оставаться здоровым, сообщает Zakon.kz.

Как отметила доктор Павлова в своем Telegram-канале первым, что нужно делать после сна это попить воды.

Шаг первый - пьем воду.

Во время ночного сна (зимой из за качественного отопления, детом по понятным причинам-солнце греет) мы теряем много жидкости, например, с дыханием и через кожу. Утренний поход в туалет тоже лишит нас некоторого объема воды. Немного, но оттянет на себя кишечник. Поэтому первое, что нужно делать, когда просыпаешься - пить теплую воду.

"Сначала пьем - потом встаем! Такой сценарий идеален. Я, например, перед сном ставлю на прикроватную тумбочку термос с 500мл горячей воды. К утру она остывает до 40-45 градусов. Почему бы просто не встать и налить воды? Когда человек в состоянии гиповолемии начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. А из-за недостатка жидкости кровь ещё густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов. Это риск инсультов и инфарктов", - отметила Павлова.

Шаг второй. Идём на кухню готовить завтрак. Например, ставим варить яйца. Но пока не едим! Между стаканом воды и завтраком должно пройти 25-30 минут.

Шаг третий. Выполняем гигиенические процедуры. Чистим зубы, умываемся и т.д.

Шаг четвертый. Завтракаем. Обязательно! Это самый важный прием пищи. Утром у нас самый высокий уровень кортизола - гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнет разрушать мышечную ткань, а потом еще и копить жировую. Успокоить кортизол способна пища, содержащая белок - яйца, кисломолочные продукты, рыба, бобовые, мясо (да, его тоже можно есть на завтрак). За один прием желательно съесть около 30 г. белка, но при этом не забыть про жиры и углеводы. Если хочется выпить чай или кофе, то только через час после еды.

Что делать, если утром совсем не хочется есть? Восстанавливать суточные ритмы.

Вероятно, у вас смещено расписание желудочно-кишечного тракта и гормональной системы. Так часто бывает, если человек поздно ужинает или вовремя не ложится спать.

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