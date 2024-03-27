Секреты экономии: как сократить потребление воды

Повышение стоимости кубометра воды в Казахстане переместило тему экологии на второй план, выставив вперед задачу сократить финансовые расходы. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, как можно сократить потребление воды и не платить лишнее.

Специалисты подсчитали, что семья из трех человек в среднем расходует около 18 кубометров воды в месяц, из которых более 7 кубометров – горячая вода. Стоимость кубометра существенно подросла, поэтому экономия воды перестала быть делом экологии, а стало уже вопросом бюджета. Считается, что при грамотном подходе можно снизить расход воды до 13-15 кубометров.

Кухня

Сократить потребление воды на кухне помогут несколько простых приемов.

Лучше мыть посуду сразу после использования, тогда времени и расхода воды будет меньше. Убавьте напор, при сильном напоре расход воды больше, а результат тот же. Экономить воду помогают современные виды смесителей: рычаговый кран смешивает воду быстрее традиционного с двумя отдельными кранами. Аэраторы также позволяют сократить расход воды за счет особенностей своего устройства: аэратор подмешивает воздух в струю воды на выходе. Внешне количество текущей из крана воды остается прежним, а экономия – 25%. Радикальное решение – установить посудомоечную машину. Расход воды на несколько комплектов посуды всего 14 литров против 60 литров при ручной мойке. Помимо этого, используется только холодная вода. Обычно срок окупаемости техники составляет 4 года.

Ванная комната

Больше всего горячей и холодной воды расходуется в ванной комнате: здесь установлены ванна и душ, раковина и унитаз. Для каждой зоны имеются свои подходы для экономии воды.

Раковина. При чистке зубов можно выключить воду, а для полоскания – использовать стакан. Подсчитано, что за минуту из крана вытекает 15 литров воды. Для умывания и мытья рук лучше уменьшать напор.

Душ или ванна. Если хочется принять пенную ванну и понежиться, то не стоит себе отказывать даже ради экономии. Наверстать "упущенное" можно в обычные будние дни, пользуясь не ванной, а душем. Расход воды в этом случае почти в три раза меньше.

Сэкономить воду помогают смесители, они выбираются по тем же правилам, что и для кухни. Правда, имеются и высокотехнологичные аналоги, к примеру, смесители с термостатом. Они считаются самыми экономичными, так как способны поддерживать заданную температуру и напор. Другой вариант – сенсорный смеситель, он включает воду автоматически, как только человек встает под душ, и отключает, когда тот выходит из-под струи.

Существует также еще один бюджетный вариант для экономии воды. Если заменить на душе обычную насадку на лейку с регулятором расхода, то количество потребляемой воды сократится.

Унитаз. Экономия холодной воды достигается за счет установки бочка небольшого объема 4-6 литров, желательно, с функцией двойного слива. К слову, умельцы нашли способ уменьшить объем бочка, не покупая новый. Для этого необходимо наполнить бутылку водой (1 литр) и поставить на дно бочка. В этом случае количество набираемой воды уменьшится на один литр. Важно также следить за исправностью бочка, любая течь увеличивает расход воды и сумму оплаты.

Стирка и уборка

При стирке в машинке используется холодная вода, поэтому внимание требует только исправность техники, чтобы не было протечек, и наполняемость бака. Если следовать инструкции и загружать вещи по указанным там объемам, то можно сэкономить не только на расходах воды, но и на электричестве, и количестве стирального порошка.

При влажной уборке лучше использовать экологичные моющие средства, тогда не будет надобности подолгу их смывать, расходуя воду.

Вода для полива цветов

На дачах или в частных домах для полива лучше использовать дождевую воду, опытные садоводы специально держат для этих целей на участке открытые большие емкости. В частных домах для полива растений можно использовать дождевую воду. Другой вариант – современный – капельное орошение. Принцип действия прост и эффективен: вода подается капельно, а не струйно, прямо к корням растения. В результате хозяин участка имеет цветущий и плодоносящий сад, экономя при этом на воде.