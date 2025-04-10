Питьевая вода подорожает для некоторых жителей области Абай

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В области Абай ввели в действие нормы потребления холодной воды. Теперь жители, которые ежемесячно расходуют больше 10 кубометров, должны платить по двойному тарифу. Такие меры приняли для экономии водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", потребителей разделили на четыре группы. Для первой группы населения, использующей до 3-х кубометров воды в месяц, расценки остались прежними. А всем остальным придется платить больше. Вырученные средства направят на обновление сетей водоснабжения. "Если конкретно говорить по городу Семей, здесь услуги оказывает ГКП "Семей Водоканал". У них тариф для потребителей составляет 61 тенге, если я не ошибаюсь. Первая группа до трех (кубометров) также остается 61 тенге. Дальше они уже приумножаются – на 1,2 процента, на 1,5 процента и на 2 процента. Грубо говоря, больше пьешь – больше платишь". Али Абуталипов, заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий области Абай Ранее шокирующие последствия исчезновения Аральского моря обнаружили ученые.

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