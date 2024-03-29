Как правильно просить у начальства прибавку к зарплате

Правильно просить повышения оклада – непростая наука. Ошибки в разговоре с начальством не только чреваты отрицательным результатом, но и могут привести к увольнению и даже ухудшению позиции. Zakon.kz узнал, как правильно подготовиться к разговору с шефом, и о чем не стоит ему говорить.

Как ни странно, но лучше разбираются в профессиональных отношениях не психологи, а специалисты по HR. Они чаще других имеют общение с руководством компании на всех уровнях, поэтому хорошо осведомлены о подходах к назначению заработной платы сотрудников.



Какие ошибки обычно делают работники

Известно, что руководители не приветствуют внеплановое повышение заработных плат сотрудникам, поэтому нужно быть готовым к сложному разговору и не делать ошибки.

Заработная плата ниже, чем в других компаниях. Большинство работников считает наиболее ценным аргументом в разговоре с начальством приводить среднюю заработную плату на рынке по своей специальности. Логика проста – если в других компаниях работники получают больше, то и мне должны повысить оклад. Вроде бы аргумент железный, но в ответ можно услышать предложение перейти на работу в ту компанию, где платят такие деньги.

Высокая квалификация. Повышение профессионального уровня – хорошая характеристика для работника, но, по мнению специалистов, больше подходит для резюме, чем для основания увеличить заработную плату. Руководство компании считает, что сотрудники должны работать хорошо априори, и рост мастерства для них – норма, а не причина роста оклада. Можно, конечно, использовать этот аргумент, предлагая обратить внимание на свою кандидатуру для повышения по должности.

Большой стаж работы в компании. Казалось бы, верный повод просить повышения заработной платы, но и здесь начальство смотрит на ситуацию иначе. Специалисты HR говорят, что в случае, когда сотрудник длительное время работает в компании без повышения по должности и заработной плате, то это верный знак, что его профессиональные достижения малы и незаметны. Поэтому на руководство аргумент эффекта не произведет.

Семейные обстоятельства и ситуация в стране. Самыми неудачными аргументами специалисты называют наиболее популярные у работников причины: "у сотрудника Р. заработная плата выше, а я работаю здесь", "мне нужно погашать кредит/ипотеку", "рост цен и инфляция", финансовый кризис в мире и т.д. Руководство все вышеназванные причины расценивает как личные проблемы сотрудника и не видит оснований для того, чтобы их решать.

Доходы компании выросли. Хотя повышение доходов можно считать неплохим аргументом, но использовать его нужно осторожно. К примеру, общий уровень доходов фирмы вырос, а ваш отдел не выполнил план и имеет много нареканий. В этой ситуации лучше подождать, когда показатели отдела улучшаться.

Как правильно просить прибавку зарплаты

Подготовка. Подготовиться к разговору: узнать, как происходит в данной компании повышение заработной платы; производится ли ежегодная индексация в зависимости от инфляции; растет ли оклад в зависимости от стажа работы и т. д. Помимо этого необходимо выяснить, в чьей компетенции находится вопрос повышения заработной платы – вашего непосредственного руководителя или руководителя отдела. В любом случае, лучше вначале обсудить этот вопрос со своим руководителем и заручиться его поддержкой.

Подходящий момент. Мало что изменилось за века – хорошее настроение начальства остается важной составляющей успеха. При плохом расположении духа даже блестяще подготовленная речь может не возыметь должного эффекта.

Сделайте черновик речи. Многие теряются при обсуждении важных для них тем, могут что-то забыть. Лучше набросать черновик речи и перечислить доводы, почему необходимо повысить зарплату. При необходимости можно отрепетировать свою речь дома.

Как правильно начать. Самым правильным будет начать речь со слов благодарности руководителю, к которому вы обращаетесь. Наверняка его есть за что искренне поблагодарить, к примеру, под его руководством добились каких-то успехов, научились чему-то новому.

Аргументы. В качестве аргументов необходимо использовать свои реальные достижения, которые позитивно сказались на работе отдела и компании в целом. К примеру, как ваша работа повлияла на деятельность отдела, какую прибыль вы принесли компании, гарантом каких инновационных идей вы являетесь, с какими заказчиками вам удалось наладить длительные рабочие контакты и т.д.

В беседе с руководством важно показать себя как сотрудника, заинтересованного в своем дальнейшем профессиональном росте и развитии. Специалисты HR обращают внимание, что руководители хотят видеть перед собой специалиста, а не человека, которого, кроме денег, ничего не интересует.