Как правильно просить повышения зарплаты у начальства – советы эксперта

Деньги, тенге, национальная валюта, кошелек с деньгами , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 01:51 Фото: pexels
Разговор с руководством о повышении заработной платы остается одной из самых сложных тем для сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как правильно выстроить такую беседу, рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Валерия Доманская в комментарии для "Мосленты".

По словам специалиста, многие сотрудники избегают обсуждения зарплаты из-за страха отказа, однако такой подход лишает их возможности улучшить свои условия труда. Эксперт рекомендует заранее готовиться к разговору и четко продумывать аргументы.

В частности, Доманская советует не строить диалог на эмоциональных заявлениях и не использовать давление. Хвастовство, намеки на увольнение, жалобы на личные финансовые трудности или излишнее волнение во время беседы, по ее словам, почти всегда приводят к отрицательному ответу.

В качестве подготовки HR-эксперт рекомендует собрать конкретные доказательства своей эффективности: отчеты с цифрами, показатели выполненных задач, количество успешных проектов и закрытых сделок. Также полезно изучить рынок труда и привести данные о среднем уровне доходов специалистов на аналогичных позициях в других компаниях.

Кроме того, важно заранее озвучить конкретную сумму, на которую рассчитывает сотрудник, при этом быть готовым к тому, что работодатель может предложить меньший вариант. Отдельное внимание Доманская советует уделить выбору времени для разговора – не начинать его в спешке или в период авралов, а также по возможности приурочить беседу к успешным событиям для компании.

По мнению эксперта, грамотная подготовка и спокойный деловой тон значительно повышают шансы на положительное решение со стороны руководства.

А о том, что важно сделать каждому казахстанцу, прежде чем взять кредит, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
