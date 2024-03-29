Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы

Весна дает возможность выйти в парки и скверы, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой и насладиться первыми лучами солнца. Важная составляющая для занятий – качественные и надежные палки. Zakon.kz узнал, на что обратить внимание при выборе, чтобы получить максимальный результат.

При выборе палок необходимо обращать внимание на материал, из которого они сделаны, их конструкцию, наличие специальной петли на ручках и размер.

Материал. В настоящее время палки для скандинавской ходьбы выпускаются из нескольких видов материалов: алюминия, карбона и стекловолокна (композитные материалы). Встречаются также палки, изготовленные из смеси стекловолокна и карбона. Алюминиевые палки считаются надежным и бюджетным вариантом, являются самыми популярными. Минусом можно считать их вес – они тяжелее других материалов. Палки, изготовленные из композитных материалов или стекловолокна, по весу легче алюминиевых и имеют своих почитателей. Самыми дорогим и легкими являются палки из современного материала – карбона. Качественный инвентарь, но имеет один недостаток – высокую цену. В продаже появились палки из смеси стекловолокна и карбона, они дешевле по стоимости и весят меньше, чем металлические.

Конструкция. Производители предлагают два варианта палок для скандинавской ходьбы: со складной конструкцией и без нее. Складная конструкция (телескопические палки) также имеет различные варианты. В первом случае одна часть палки ввинчивается внутрь другой, во втором – крепление располагается с внешней стороны. Складные палки рекомендуют использовать людям с низким весом и для тренировок во время дальних путешествий. Их удобно укладывать в чемодан. В других случаях специалисты советуют использовать цельные палки. Дело в том, что правильная техника при скандинавской ходьбе подразумевает, что человек передает большие мышечные усилия палкам. В результате чего на палки идет большая нагрузка, которую телескопические могут долго не выдержать и сложиться, особенно когда у человека большой вес. По этой же причине для скандинавской ходьбы не подходят трекинговые или походные палки.

Трекинговые или походные палки предназначены для снижения нагрузки при ходьбе, а при скандинавской ходьбе, наоборот, основная цель – увеличить нагрузку за счет мышечных усилий, передаваемых человеком на палки.

Специальная рукоятка или темляк. Темляк представляет собой петлю вокруг рукоятки палки в виде полуперчатки. Наличие темляка обязательно – без него, как говорят эксперты, полноценная скандинавская ходьба невозможна. Мышечные усилия передаются именно за счет темляка. Если человек использует палки без петли, то ему приходится все время сжимать рукоятку, из-за чего может даже повыситься давление. Во время скандинавской ходьбы происходит движение палки назад, при этом ее нужно отпустить, чтобы мышцы правильно сокращались. Темляк держит ее на руке в нужном положении и не дает упасть.

Высота палок. Существует несколько подходов к определению высоты палок под рост человека. В интернете можно найти таблицы, где приводится соотношение роста человека с подходящей ему высотой палки. Например, при росте от 161 см до 165 см высота палки должна составлять 110 см. А при росте от 166 см до 170 см – 115 сантиметров. При каждом увеличении роста на пять сантиметров происходит соответствующее увеличение высоты палки также на пять сантиметров.

Другой вариант. Взять палку за ручку, поместив руку в темляк. Поставить ее между ногами и прижать к корпусу. Раскрыть ладонь руки в темляке – она должна находиться на уровне пупка. По словам экспертов, это очень важно. Если ладонь будет находиться на уровне груди, то результата от скандинавской ходьбы не достичь. Если палка выше нужного уровня, то во время занятий скандинавской ходьбой возникает напряжение мышц шеи.

Производитель. Качество палок зависит, в том числе, от производителя. Лучше перед покупкой почитать отзывы тех, кто купил и начал пользоваться палками для занятий скандинавской ходьбой. Могут быть полезны также сведения от покупателей на маркетплейсах. Помимо этого, в интернете можно изучить информацию о компаниях-производителях, их рейтинги. Как правило, чем дольше компания на рынке, тем выше вероятность, что ее товар качественный.