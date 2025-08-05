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Общество

В Астане стартуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе на свежем воздухе

Астана, скандинавская ходьба, занятия, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 22:06 Фото: акимат Астаны
С 6 августа по 5 октября 2025 года в столице пройдут бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, сообщает Zakon.kz.

Проект организован Управлением физической культуры и спорта Астаны и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди горожан, сообщает официальный сайт акимата.

Участие в тренировках доступно всем желающим, независимо от возраста и уровня подготовки. Регистрация не требуется, а необходимые палки для ходьбы предоставят на месте. Каждую группу будет сопровождать опытный инструктор, который поможет новичкам освоить технику.

Тренировки будут проходить три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям с 19:00 до 20:00 в различных районах города:

  • Сарыарка – парк "Йога" (пересечение ул. Бейбитшилик и Бухарбай батыра);
  • Есиль – парк "Жетысу" (локация: Шарынский каньон);
  • Нұра – Центральный столичный парк (лыжероллерная трасса);
  • Алматы – парк "Жерұйық" (вход со стороны ул. Момышұлы), Триатлон парк (пункт полиции у моста);
  • Сарайшық – Президентский парк (ул. Ахмета Байтурсынова, 1Б).
"Надеемся, что проект подарит горожанам хорошее настроение, новые знакомства и уверенный шаг к здоровому образу жизни", – отметила пресс-секретарь управления Мадина Айткалиева.

Подробности и актуальное расписание размещены на официальном сайте Управления физической культуры и спорта, а также в социальных сетях Дирекции спортивно-массовых мероприятий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону колл-центра: +7 747 095 78 62.

4 августа 2025 года, в акимате Астаны жителям и гостям столицы сообщили хорошую новость – они могут записаться на бесплатные курсы казахского языка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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