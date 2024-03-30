Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи предоставили гороскоп на субботу, 30 марта. Кому стоит быть начеку, а кто может идти добиваться своих целей, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды дарят Овну гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Овну будут даваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Овна, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Овна не составит труда сразить всех своим обаянием.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня залогом успеха для Тельца является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Тельца инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Тельцу необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня гороскоп обещает Близнецам прекрасный день гармонии и любви. Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Близнецов на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одиноким Близнецам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Близнецов есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шопинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет раздражать и валиться у Рака из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Раку сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Льва будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Сегодня идеи Льва будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в голову Девы могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться с практичностью, благодаря чему воздушные замки Девы могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут быть сегодня у Девы в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня день Весов переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для них будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Весов, тем более что свои бурные эмоции они способны обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Весы сегодня возьмут себя в руки, сильные эмоции могут стать их оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Скорпиону не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Скорпиону сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Скорпион не забудет посоветоваться с профессионалами.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня день, когда Стрельцу не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Стрельцу замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Стрелец может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Козерога можно взвалить еще одну обязанность, или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Козерога привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Козерог будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Козерогу стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее подготовив набор вежливых отказов.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Водолею придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Водолею тщательно взвесить все "за" и "против" – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня ситуация может потребовать от Рыб проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, аврале в делах, устройстве на работу, экзамене или о чем-то еще – главное, что Рыбам придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Рыбы обладают нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне им по силам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.