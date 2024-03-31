День больших свершений: бизнес-гороскоп на воскресенье
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня на работе Овен способен обращать особое внимание на ошибки и промахи окружающих. У него будет огромное желание покритиковать кого-то из коллег, однако поддавшись ему, Овен рискует столкнуться с непониманием и обидами.
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Дела, в которых от Овна требуется проявить решительность и жесткость;
- Противостояние с конкурентами.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Попытка покритиковать коллег или покомандовать ими;
- Работа с людьми.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня Телец способен стать для коллег бесценной палочкой-выручалочкой. По крайней мере, окружающие могут чаще обычного просить его об услугах и уступках. Тельцу необходимо проявить жесткость, чтобы не дать сесть себе на шею!
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Улаживание вопросов, требующих деликатного подхода;
- Любые дела, где Телец может применить творческий подход;
- Разработка нестандартных, креативных идей.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Заключение сделок и договоров;
- Деловые переговоры.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня Близнецам в работе может сильно мешать давление со стороны – кто-то или что-то будет загонять их деятельность в строгие рамки. Чтобы не тратить нервы зря, им необходимо принять все как есть и сосредоточиться на выполняемой работе.
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Работа под чьим-то контролем или руководством;
- Обсуждение проектов;
- Переговоры, поездки, налаживание деловых контактов.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Дела, в которых от Близнецов требуется проявить ответственность и решительность;
- Самостоятельные проекты и единоличные решения.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня у Рака – день больших свершений! У него достаточно решительности, смелости, профессионализма и вместе с тем необходимой осторожности, чтобы обогнать конкурентов и стремительно выйти на новый уровень.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Работа на результат, требующая от Рака четкости и конкретики;
- Сложные и ответственные участки работ;
- Реализация глобальных проектов и замыслов.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Любые дела, требующие деликатного или гибкого подхода;
- Работа, которая не дает Раку возможности проявить себя.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня Лев будет готов бескорыстно тратить свое время и силы на отстаивание чужих интересов, а заодно взять кого-то из коллег под свою опеку. Его альтруистические порывы прибавят ему хлопот, зато повысят настроение и самооценку.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Обмен опытом с коллегами и партнерами;
- Помощь кому-то из менее опытных коллег;
- Налаживание деловых контактов.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества;
- Любые ответственные шаги и решения.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня в любом деле Дева способна пойти на принцип! Если что-то кажется ей несправедливым, она будет настроена бороться до конца. Чтобы не испортить отношения с коллегами, Деве следует помнить: не все, что кажется истиной, обязательно является ей.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Работа, где Дева сама принимает решения и несет ответственность за результат;
- Конкретные шаги для достижения своей цели;
- Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Попытка докопаться до истины в каком-то вопросе;
- Руководящая работа, требующая умения находить компромиссы.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня в работе Весы будут склонны совершать спонтанные поступки, повинуясь не логике, а чувствам. Однако слишком кардинальные шаги совершать все-таки не стоит: интуиция может их подвести.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Задачи, требующие нестандартного подхода;
- Все виды творчества;
- Образование, наука, профессиональные консультации.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Принятие важных решений на основе интуиции;
- Любые решения и шаги, от которых многое зависит.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня на работе Скорпиону будет свойственна прямота, однако не все свои мысли ему стоит озвучивать вслух – даже если очень захочется. Лучше сдержаться, чем наговорить лишнего, иначе это может плохо отразиться на карьере Скорпиона.
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Принятие непопулярных, но необходимых мер;
- Работа на результат;
- Самостоятельные проекты, не требующие работы с людьми.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Критика коллег, даже если она по делу;
- Работа на свой имидж и карьеру.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня в делах и в общении с коллегами Стрелец будет категоричен как никогда! Дипломатия в этот день – не его конек, так что лучшей стратегией для него будет держать свое мнение и образ мыслей при себе, не делясь ими с окружающими.
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Принятие решительных мер;
- Противостояние с конкурентами;
- Конкретные шаги для достижения своей цели.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Переговоры с начальством, коллегами, партнерами;
- Работа с клиентами.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня Козерог будет склонен наводить порядок и ясность во всем, за что возьмется! Благодаря такому настрою, у него есть шанс не только разгрести рабочие завалы, но и разложить по полочкам свои дела и планы.
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Организация труда и рабочего пространства;
- Планирование и систематизация информации;
- Покровительство или помощь кому-то из коллег.
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Большие самостоятельные проекты;
- Руководящая работа, требующая лидерских качеств.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня на работе на Водолея может неожиданно обрушиться критика со стороны коллег или начальства. Чтобы этого избежать, ему стоит реже попадаться на глаза вышестоящим, а если уж попался – не выделяться из толпы.
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Самостоятельные проекты;
- Налаживание деловых связей на будущее.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Попытка проявить инициативу и действовать через голову начальника;
- Ответственный разговор с начальством или партнерами.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Если у Рыб давно продуманы какие-то кардинальные шаги в области финансов, сегодня самое время их сделать. А вот спонтанные, необдуманные поступки совершать не стоит: ошибки сегодня Рыбы тоже будут склонны делать с размахом.
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Финансовые дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;
- Бизнес и торговля;
- Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Поспешность в выводах и в принятии решений;
- Рискованные, авантюрные проекты.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.