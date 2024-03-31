День больших свершений: бизнес-гороскоп на воскресенье

Астрологи выпустили бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье, 31 марта. Какие решения могут помочь в построении бизнеса, построении хороших взаимоотношений с коллегами, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня на работе Овен способен обращать особое внимание на ошибки и промахи окружающих. У него будет огромное желание покритиковать кого-то из коллег, однако поддавшись ему, Овен рискует столкнуться с непониманием и обидами.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

Дела, в которых от Овна требуется проявить решительность и жесткость;

Противостояние с конкурентами.

За что сегодня Овну лучше не браться:

Попытка покритиковать коллег или покомандовать ими;

Работа с людьми.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец способен стать для коллег бесценной палочкой-выручалочкой. По крайней мере, окружающие могут чаще обычного просить его об услугах и уступках. Тельцу необходимо проявить жесткость, чтобы не дать сесть себе на шею!

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

Улаживание вопросов, требующих деликатного подхода;

Любые дела, где Телец может применить творческий подход;

Разработка нестандартных, креативных идей.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

Заключение сделок и договоров;

Деловые переговоры.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам в работе может сильно мешать давление со стороны – кто-то или что-то будет загонять их деятельность в строгие рамки. Чтобы не тратить нервы зря, им необходимо принять все как есть и сосредоточиться на выполняемой работе.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

Работа под чьим-то контролем или руководством;

Обсуждение проектов;

Переговоры, поездки, налаживание деловых контактов.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

Дела, в которых от Близнецов требуется проявить ответственность и решительность;

Самостоятельные проекты и единоличные решения.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака – день больших свершений! У него достаточно решительности, смелости, профессионализма и вместе с тем необходимой осторожности, чтобы обогнать конкурентов и стремительно выйти на новый уровень.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

Работа на результат, требующая от Рака четкости и конкретики;

Сложные и ответственные участки работ;

Реализация глобальных проектов и замыслов.

За что сегодня Раку лучше не браться:

Любые дела, требующие деликатного или гибкого подхода;

Работа, которая не дает Раку возможности проявить себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев будет готов бескорыстно тратить свое время и силы на отстаивание чужих интересов, а заодно взять кого-то из коллег под свою опеку. Его альтруистические порывы прибавят ему хлопот, зато повысят настроение и самооценку.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

Обмен опытом с коллегами и партнерами; Помощь кому-то из менее опытных коллег; Налаживание деловых контактов.

За что сегодня Льву лучше не браться:

Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества;

Любые ответственные шаги и решения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в любом деле Дева способна пойти на принцип! Если что-то кажется ей несправедливым, она будет настроена бороться до конца. Чтобы не испортить отношения с коллегами, Деве следует помнить: не все, что кажется истиной, обязательно является ей.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

Работа, где Дева сама принимает решения и несет ответственность за результат;

Конкретные шаги для достижения своей цели;

Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества.

За что сегодня Деве лучше не браться:

Попытка докопаться до истины в каком-то вопросе;

Руководящая работа, требующая умения находить компромиссы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня в работе Весы будут склонны совершать спонтанные поступки, повинуясь не логике, а чувствам. Однако слишком кардинальные шаги совершать все-таки не стоит: интуиция может их подвести.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

Задачи, требующие нестандартного подхода;

Все виды творчества;

Образование, наука, профессиональные консультации.

За что сегодня Весам лучше не браться:

Принятие важных решений на основе интуиции;

Любые решения и шаги, от которых многое зависит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону будет свойственна прямота, однако не все свои мысли ему стоит озвучивать вслух – даже если очень захочется. Лучше сдержаться, чем наговорить лишнего, иначе это может плохо отразиться на карьере Скорпиона.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

Принятие непопулярных, но необходимых мер;

Работа на результат;

Самостоятельные проекты, не требующие работы с людьми.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

Критика коллег, даже если она по делу;

Работа на свой имидж и карьеру.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в делах и в общении с коллегами Стрелец будет категоричен как никогда! Дипломатия в этот день – не его конек, так что лучшей стратегией для него будет держать свое мнение и образ мыслей при себе, не делясь ими с окружающими.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

Принятие решительных мер;

Противостояние с конкурентами;

Конкретные шаги для достижения своей цели.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

Переговоры с начальством, коллегами, партнерами;

Работа с клиентами.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог будет склонен наводить порядок и ясность во всем, за что возьмется! Благодаря такому настрою, у него есть шанс не только разгрести рабочие завалы, но и разложить по полочкам свои дела и планы.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

Организация труда и рабочего пространства;

Планирование и систематизация информации;

Покровительство или помощь кому-то из коллег.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

Большие самостоятельные проекты;

Руководящая работа, требующая лидерских качеств.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе на Водолея может неожиданно обрушиться критика со стороны коллег или начальства. Чтобы этого избежать, ему стоит реже попадаться на глаза вышестоящим, а если уж попался – не выделяться из толпы.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

Самостоятельные проекты;

Налаживание деловых связей на будущее.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

Попытка проявить инициативу и действовать через голову начальника;

Ответственный разговор с начальством или партнерами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Если у Рыб давно продуманы какие-то кардинальные шаги в области финансов, сегодня самое время их сделать. А вот спонтанные, необдуманные поступки совершать не стоит: ошибки сегодня Рыбы тоже будут склонны делать с размахом.

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

Финансовые дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;

Бизнес и торговля;

Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

Поспешность в выводах и в принятии решений;

Рискованные, авантюрные проекты.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.