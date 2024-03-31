Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

День больших свершений: бизнес-гороскоп на воскресенье

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 09:02
Астрологи выпустили бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье, 31 марта. Какие решения могут помочь в построении бизнеса, построении хороших взаимоотношений с коллегами, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня на работе Овен способен обращать особое внимание на ошибки и промахи окружающих. У него будет огромное желание покритиковать кого-то из коллег, однако поддавшись ему, Овен рискует столкнуться с непониманием и обидами.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

  • Дела, в которых от Овна требуется проявить решительность и жесткость;
  • Противостояние с конкурентами.

За что сегодня Овну лучше не браться:

  • Попытка покритиковать коллег или покомандовать ими;
  • Работа с людьми.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец способен стать для коллег бесценной палочкой-выручалочкой. По крайней мере, окружающие могут чаще обычного просить его об услугах и уступках. Тельцу необходимо проявить жесткость, чтобы не дать сесть себе на шею!

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

  • Улаживание вопросов, требующих деликатного подхода;
  • Любые дела, где Телец может применить творческий подход;
  • Разработка нестандартных, креативных идей.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

  • Заключение сделок и договоров;
  • Деловые переговоры.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам в работе может сильно мешать давление со стороны – кто-то или что-то будет загонять их деятельность в строгие рамки. Чтобы не тратить нервы зря, им необходимо принять все как есть и сосредоточиться на выполняемой работе.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

  • Работа под чьим-то контролем или руководством;
  • Обсуждение проектов;
  • Переговоры, поездки, налаживание деловых контактов.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

  • Дела, в которых от Близнецов требуется проявить ответственность и решительность;
  • Самостоятельные проекты и единоличные решения.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака – день больших свершений! У него достаточно решительности, смелости, профессионализма и вместе с тем необходимой осторожности, чтобы обогнать конкурентов и стремительно выйти на новый уровень.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

  • Работа на результат, требующая от Рака четкости и конкретики;
  • Сложные и ответственные участки работ;
  • Реализация глобальных проектов и замыслов.

За что сегодня Раку лучше не браться:

  • Любые дела, требующие деликатного или гибкого подхода;
  • Работа, которая не дает Раку возможности проявить себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев будет готов бескорыстно тратить свое время и силы на отстаивание чужих интересов, а заодно взять кого-то из коллег под свою опеку. Его альтруистические порывы прибавят ему хлопот, зато повысят настроение и самооценку.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

  1. Обмен опытом с коллегами и партнерами;
  2. Помощь кому-то из менее опытных коллег;
  3. Налаживание деловых контактов.

За что сегодня Льву лучше не браться:

  • Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества;
  • Любые ответственные шаги и решения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в любом деле Дева способна пойти на принцип! Если что-то кажется ей несправедливым, она будет настроена бороться до конца. Чтобы не испортить отношения с коллегами, Деве следует помнить: не все, что кажется истиной, обязательно является ей.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

  • Работа, где Дева сама принимает решения и несет ответственность за результат;
  • Конкретные шаги для достижения своей цели;
  • Преодоление преград и другие дела, где требуется проявить бойцовские качества.

За что сегодня Деве лучше не браться:

  • Попытка докопаться до истины в каком-то вопросе;
  • Руководящая работа, требующая умения находить компромиссы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня в работе Весы будут склонны совершать спонтанные поступки, повинуясь не логике, а чувствам. Однако слишком кардинальные шаги совершать все-таки не стоит: интуиция может их подвести.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

  • Задачи, требующие нестандартного подхода;
  • Все виды творчества;
  • Образование, наука, профессиональные консультации.

За что сегодня Весам лучше не браться:

  • Принятие важных решений на основе интуиции;
  • Любые решения и шаги, от которых многое зависит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону будет свойственна прямота, однако не все свои мысли ему стоит озвучивать вслух – даже если очень захочется. Лучше сдержаться, чем наговорить лишнего, иначе это может плохо отразиться на карьере Скорпиона.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

  • Принятие непопулярных, но необходимых мер;
  • Работа на результат;
  • Самостоятельные проекты, не требующие работы с людьми.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

  • Критика коллег, даже если она по делу;
  • Работа на свой имидж и карьеру.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в делах и в общении с коллегами Стрелец будет категоричен как никогда! Дипломатия в этот день – не его конек, так что лучшей стратегией для него будет держать свое мнение и образ мыслей при себе, не делясь ими с окружающими.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

  • Принятие решительных мер;
  • Противостояние с конкурентами;
  • Конкретные шаги для достижения своей цели.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

  • Переговоры с начальством, коллегами, партнерами;
  • Работа с клиентами.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог будет склонен наводить порядок и ясность во всем, за что возьмется! Благодаря такому настрою, у него есть шанс не только разгрести рабочие завалы, но и разложить по полочкам свои дела и планы.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

  • Организация труда и рабочего пространства;
  • Планирование и систематизация информации;
  • Покровительство или помощь кому-то из коллег.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

  • Большие самостоятельные проекты;
  • Руководящая работа, требующая лидерских качеств.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе на Водолея может неожиданно обрушиться критика со стороны коллег или начальства. Чтобы этого избежать, ему стоит реже попадаться на глаза вышестоящим, а если уж попался – не выделяться из толпы.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

  • Самостоятельные проекты;
  • Налаживание деловых связей на будущее.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

  • Попытка проявить инициативу и действовать через голову начальника;
  • Ответственный разговор с начальством или партнерами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Если у Рыб давно продуманы какие-то кардинальные шаги в области финансов, сегодня самое время их сделать. А вот спонтанные, необдуманные поступки совершать не стоит: ошибки сегодня Рыбы тоже будут склонны делать с размахом.

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

  • Финансовые дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;
  • Бизнес и торговля;
  • Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

  • Поспешность в выводах и в принятии решений;
  • Рискованные, авантюрные проекты.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Читайте также

Почему лучше отказаться от еды, приготовленной во фритюре, рассказала врач
Почему лучше отказаться от еды, приготовленной во фритюре, рассказала врач
советы, врач
Как нужно завтракать, чтобы похудеть
Айсулу Омарова
Интересное Гороскоп
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
паводки
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: