Буря эмоций: любовный гороскоп на воскресенье

Астрологи выпустили любовный гороскоп на воскресенье, 28 апреля, для всех знаков зодиака. Какие действия могут помочь сохранить или добиться хороших любовных отношений, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня в делах любовных звезды не советуют Овну ждать у моря погоды: его счастье – в его собственных руках. Если у Овна есть план, как обратить на себя внимание своего избранника, укрепить отношения с любимым человеком или вывести их на новый уровень, самое время для того, чтобы начать действовать прямо сегодня, здесь и сейчас. Если же такого плана у Овна нет, ему стоит потратить день на то, чтобы его придумать: в будущем это ему обязательно пригодится.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня не лучший день для Тельца в романтическом плане. Вернее, день для этого просто никакой. Звезды предлагают ему отдохнуть от любовных переживаний и переключить свое внимание на те сферы жизни, где их нет. Например, сходить куда-нибудь вместе с друзьями, уделить время работе, близким и себе самому. Иногда чувствам просто необходимо давать передышку, если Телец не хочет раньше времени перегореть.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня у Близнецов бунтарский настрой: все привычное будет казаться им ужасно пресным и скучным. Если Близнецы пока одиноки, не исключено, что они заведут весьма необычное знакомство с человеком, который не совсем в их вкусе. Если же у Близнецов есть партнер, звезды сегодня советуют им не заглядываться на лиц противоположного пола, а воплотить свои фантазии в жизнь вместе с ним. Это обеспечит Близнецам необходимый накал страстей и остроту ощущений.

Рак (21 июня - 22 июля)

Если в последнее время Рак пустил свои отношения с любимым человеком на самотек, то сегодня ему пора начать возвращать утраченный контроль, а для начала – оценить ситуацию. Совсем неплохо, если Рак сегодня измерит свои отношения линейкой: взвесит все "против" и "за", даст оценку своим чувствам и действиям. Такой логический подход поможет ему проникнуть в самую суть и даст ответ на многие вопросы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды ни в коем случае не советуют Льву выяснять отношения со своим любимым человеком или даже просто вступать в дискуссию с ним. Избранник Льва будет настроен самым решительным и упрямым образом: даже невинное возражение Льва он способен превратить в спор. Чтобы сегодняшний день не прошел в боевых стычках, Льву следует проявить максимум гибкости. А в спорных вопросах и вовсе держать свое мнение при себе.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня, даже если у Девы возникнут разногласия с любимым человеком, не стоит зацикливаться на этом: Дева и ее избранник разные, и их стремления не во всем обязаны совпадать. Главное, чтобы у Девы и ее партнера были общие точки соприкосновения и искреннее желание понять друг друга. Ну а насильно навязывать свою точку зрения сегодня не нужно: если правота на стороне Девы, со временем любимый человек придет к этой мысли сам.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня ситуация в делах сердечных может поставить Весы перед выбором, и сделать этот выбор им будет ой как нелегко! Возможно, Весам придется выбирать среди кандидатов на свою руку и сердце или же решить, с кем пойти на свидание. А может быть, Весы не знают, как поступить в отношениях с любимым человеком, и перебирают возможные варианты действий. Так или иначе, им не стоит спешить: окончательно решить что-либо сегодня у Весов вряд ли получится.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион в обсуждении любых вопросов будет демонстрировать логический подход, тогда как его любимый человек, напротив, способен любую тему превратить в веселую шутку. Такое несерьезное поведение партнера может раздражать Скорпиона, но зря. Сегодня два таких разных взгляда на жизнь будут прекрасно дополнять друг друга. Избранник Скорпиона поможет ему на многие вещи посмотреть под новым углом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрельцу необходимо проявить внимание и чуткость по отношению к своему любимому человеку. Возможно, он нуждается в помощи Стрельца, его совете или моральной поддержке. Лучше всего, если Стрелец сегодня не будет ждать от избранника прямых просьб (тем более что их может и не быть), а сам почувствует его настрой и предложит помощь. Такое проявление искренней заботы – лучшее доказательство настоящей любви.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу будет очень полезно получить совет со стороны относительно своей личной жизни. При этом ему совсем не обязательно откровенничать и спрашивать чужое мнение напрямик. Звезды советуют ему обратить внимание на людей, которые счастливы в своих романтических отношениях. Сегодня даже простой, ни к чему не обязывающий разговор с таким счастливцем поможет Козерогу понять что-то новое и важное для себя.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею может показаться, что человек, который ему нравится, не замечает его или даже намеренно игнорирует. По этому поводу Водолей способен нафантазировать все что угодно и в итоге испортить себе настроение. Однако звезды советуют ему не делать поспешных выводов: сегодняшний день совсем не показатель. Может быть, избранник Водолея просто устал? В конце концов, даже у настоящей любви не всегда есть силы махать крыльями.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня, если Рыбы хотят сказать своему любимому человеку что-то важное, звезды советуют им сделать это в необычной – письменной – форме. Неважно, пошлют ли Рыбы своему избраннику СМС, письмо по электронной почте или просто изложат на бумаге свои мысли и отдадут ему листок. Сегодня такая дополнительная форма общения поможет Рыбам и их партнеру лучше понять друг друга. А заодно привести в порядок свои собственные мысли, сформулировав их.

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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.