Названо преимущество томатного сока

Помимо содержания ряда полезных микроэлементов, томатный сок является диетическим из-за низкого содержания сахара, сообщает Zakon.kz.

Соответственно, его могут пить диабетики и худеющие. Об этом рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, в томатном соке много витаминов A, C, B6, PP, а также калия и магния.

"Он способствует выделению гормона радости – серотонина, помогая снять напряжение и стресс. Без сахара он полезен диабетикам (гликемический индекс томатного сока достаточно низкий – 38), детям и тем, кто желает сбросить вес. Его можно и нужно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором", – заявила Лялина.

По ее словам, красный цвет сока объясняется наличием в помидорах ликопина – природного красителя с антиоксидантными свойствами. Биолог также отметила, что этот напиток снижает риск развития заболеваний сердца, так как способствует нормализации уровня "плохого" холестерина и повышению эластичности сосудов.

"Повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов. Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. Этот сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, в связи с чем полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки", – резюмировала Лялина.

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