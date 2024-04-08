На что обратить внимание при выборе хорошей стиральной машины

Хорошая стиральная машина – большой помощник в доме, поэтому люди при покупке относятся к выбору техники самым серьезным образом. Zakon.kz узнал, на что нужно обратить внимание при выборе техники и от каких новинок можно отказаться.

В первую очередь, эксперты рекомендуют обращать внимание на класс: энергопотребления, качества стирки и отжима, а также двигатель машины, от него будет зависеть не только срок службы, но и уровень шума. Следующие важные параметры: размер – выбор зависит от потенциального местоположения техники в квартире и необходимого количества сухого белья для загрузки (кг). Вес, соответственно, рассчитывается исходя из количества проживающих совместно людей, а также наличия тяжелых по весу изделий, например, покрывала на большую кровать.

Энергопотребление стиральной машины

Показатель энергопотребления рассчитывается исходя из расходов электроэнергии на стирку 1 кг сухого белья (кВт⋅ч).

К стиральным машинам, имеющим низкий расход потребления энергии, относятся все типы техники, имеющие класс А: А – от 0,17 до 0,19 кВТ/за стирку 1кг; А+ - 0,17 кВТ/ за стирку 1 кг; А++ - 0,15 кВТ/за стирку 1 кг. Всего для стиральных машин применяется 9 классов энергопотребления, из которых G (более 0,39 кВТ) считается самым низким и крайне затратным.

Класс качества стирки и отжима

Пожалуй, один из самых важных показателей для любой хозяйки. Класс стирки присваивают производители по результатам специального эталонного теста. Для этого сухое белье с загрязнениями помещается в стиральную машину от производителя и, другой аналогичный по всем составляющим параметрам комплект, в специальное оборудование Wascator, созданное для определения класса стирки и отжима. По результатам тестовой стирки присваивается класс. В настоящее время увидеть класс стирки и отжима можно в документации к технике.

Приведем самые популярные показатели класса качества стирки и отжима среди покупателей. Класс А. Коэффициент качества стирки – от 1,3 и выше. Отжим – влажность после отжима менее 45% Класс В. Коэффициент качества стирки – 1,0-1,3. Отжим – влажность после отжима от 45 до 54% Класс С. Коэффициент качества стирки – от 0,97 до 1,0. Отжим – влажность после отжима от 54 до 63%. Класс D. Коэффициент качества стирки составляет от 0,94 до 0,95. Отжим – влажность сохраняется в пределах 61-72%. Всего установлено семь классов качества стирки и отжима, последний класс – G (качество – 0,75-0,88; влажность после отжима 92%).

Класс отжима и скорость

Другой важный показатель при выборе хорошей стиральной машины – класс эффективности отжима и показатель скорости оборотов. Обычно скорость колеблется в пределах от 400 до 1700 оборотов в минуту.

Приведем наиболее популярные среди покупателей показатели класса эффективности отжима. Класс А. Максимальная скорость оборотов достигает 1600-1700 вращений в минуту. Класс В. Max – 1400 оборотов в минуту. Класс С. Один из самых популярных среди покупателей класс. При отжиме достигает 1200 оборотов в минуту. Класс D. До 1 тыс. оборотов при отжиме. Класс E. Максимальное число оборотов – 800 в минуту. Всего применяется семь классов эффективности отжима с учетом скорости оборотов.

Двигатель

В настоящее время стиральные машины выпускают с тремя типами двигателей: асинхронный, коллекторный и инверторный.

Ассинхронный двигатель. Считается одним из устаревших видов двигателя, но имеющих свои плюсы: бюджетный и надежный вариант для стиральной машины, детали для ремонта стоят недорого, невысокий уровень шума при работе, прост в обслуживании. Из минусов: невысокий уровень мощности.

Коллекторный. Наиболее часто встречаемый вид двигателя, до 80% стиральных машин оснащены данным видом двигателя. Плюсы: высокая скорость вращения, прост в ремонте, компактен. Минусы: шум во время работы, потребность замены щеток и ремней при их изнашивании.

Инверторный. В последние годы часто стал устанавливаться в стиральных машинах. Плюсы: высокая скорость отжима, экономия энергопотребления, создает мало шума, отсутствие щеток и ремней. Минусы: высокая стоимость двигателя и обслуживания по ремонту.

Фото: freepik

Новые технологии для управления стиральной машиной

В настоящее время производители продолжают выпуск стиральных машин с традиционными формами управления на панели: механический – с помощью кнопок, электронный – задействует так же сенсорный экран, и комбинированный, включающий оба предыдущих вида. Новинка – управление стиральной машиной через смартфон.

От смартфона. Стиральная машина подключается к смартфону через специальное приложение от производителя. Смартфон заменят собой пульт управления, с его помощью дистанционно можно выбрать программу, запустить или остановить стирку.

Важные функции

При выборе стиральной машины необходимо обратить внимание на оснащение техники важными функциями контроля, на которых нельзя экономить.

Защита от протечек – система включает в себя микровыключатель, поплавок, поддон для сбора воды от протечки.

Защита от скачков напряжения. Особенно важна для населенных пунктов, где наблюдаются постоянные скачки напряжения. Стабилизатор напряжения встроен внутрь техники.

Защита от детей. Механизм защищает стиральную машину от бесконтрольного переключения детьми с одной программы на другую. Система представляет собой блокировку панели управления – если нажать случайно на какую-то кнопку, то стиральная машина не среагирует и будет продолжать заданный процесс стирки.

Новые дополнительные функции к стиральной машине

Современные стиральные машины часто бывают оснащены различными дополнительными функциями.

Сушка. Функция – альтернатива традиционному отжиму белья. Позволяет отказаться от сушки постиранного белья. После окончания программы стирки вещи можно достать и сразу же повесить в шкаф. Из минусов – техника с такой функцией стоит дороже и потребляет больше электроэнергии.

Обработка паром. Функция предназначена для эффективного и бережного очищения грязных вещей. К плюсам относится отсутствие заломов на одежде после стирки.

Очистка барабана. Очистка барабана происходит с внутренней стороны, где на поверхности скапливаются остатки порошка, ополаскивателей, а также известковые отложения от воды. Если не производить чистку барабана регулярно, то возможно возникновение плесени и стойкого неприятного запаха от белья после стирки. В программу очистки включены: предварительная стирка "вхолостую", основная, двойное полоскание и отжим. К слову, если этой функции нет, то можно очистить барабан самостоятельно, насыпав порошок и поставив программу на 90-95 градусов для х/б (без загрузки белья).

Автоматическое взвешивание. Система встроена внутрь машины, и в случае, когда на какой-то программе идет перевес, то процесс стирки не начинается.

Специалисты рекомендуют исходить при выборе стиральной машины из своих потребностей и отказаться от покупки тех типов, которыми вряд ли будут пользоваться.

Размер и загрузка

Современные стиральные машины имеют несколько видов размеров и способов загрузки белья: фронтальная, горизонтальная. Все они напрямую связаны с максимальным весом сухого белья для одной стирки. К примеру, узкая стиральная машина (40 см) с горизонтальной загрузкой не может иметь загрузку 7-9 кг, а техника с большими габаритами – 3,5 кг. Поэтому при выборе нужно исходить из места, где будет установлена стиральная машина, и количества совместно проживающих людей. В среднем на одного человека приходится до 4-5 кг вещей на одну стирку, семью из-двух трех человек – от 5 до 8 кг.

Немаловажным показателем при выборе стиральной машины продолжают оставаться производители, поэтому перед покупкой лучше ознакомиться с отзывами о качестве их техники в интернете на различных сайтах.