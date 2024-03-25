На что обратить внимание при выборе робота-пылесоса

Современные модели роботов-пылесосов избавились от неуклюжести своих предшественников, бесконечно тыкавшихся в тапочки или стены, и стали хорошими помощниками для уборки. Zakon.kz изучил предложения магазинов, и узнал, на что нужно обратить внимание при покупке робота-помощника.

Производители предлагают несколько видов роботов-пылесосов: робот-пылесос для сухой/влажной уборки, робот-полотер, робот-мойщик окон, робот для чистки бассейна. Самыми популярными остаются устройства с традиционными функциями. Современные роботы-пылесосы способны провести качественную сухую или влажную уборку помещения. Более дорогие модели совмещают обе функции. За одну зарядку робот-пылесос может убрать квартиру размером около 150-200 кв.м.

Какие параметры влияют на качество уборки робота-пылесоса

При выборе робота-пылесоса необходимо обратить внимание на следующие показатели: емкость аккумулятора, параметр мощности всасывания пыли, объем контейнера для сбора пыли и мусора, наличие современных датчиков препятствий, оснащение турбощеткой. Если вы увлекаетесь технологиями, то посмотрите на возможность подключения к Wi-Fi и возможности управлять роботом со смартфона или голосом с Алисой.

Датчики препятствий

Один из самых важных показателей при выборе качественного робота-пылесоса. Современные модели оснащены различными типами датчиков. Самый простой вариант и бюджетный – резиновый бампер по периметру корпуса и датчики столкновения. Принцип действия – робот сталкивается с препятствием, к примеру, стеной, датчик срабатывает и пылесос отъезжает. Другие виды датчиков, имеющие лазерные и оптические сенсоры, действуют иначе – сенсоры измеряют расстояние до препятствия и меняют направление движения робота.

Лучшей системой навигации считается лазерная система LIDAR. Ультразвуковые датчики позволяют пылесосам заезжать под мебель и выезжать оттуда, определять дверной проем и приступать к уборке следующего помещения. Инфракрасные сенсоры реагируют на перепад высоты, и не дают роботу упасть со ступенек, позволяют перемещаться по комнатам, объезжая препятствия, и возвращаться на место для подзарядки. Более дорогие модели оснащены датчиками загрязнения, который способен "увидеть" грязь и увеличить интенсивность уборки.

Датчик магнитной ленты

Для таких моделей магнитная лента будет включена в комплектацию. Ее используют для того, что бы ограничить пространство уборки, например, одной комнатой. Магнитная лента наклеивается на пол, датчик ее считывает, робот не продолжает движение, и делает разворот.

Емкость аккумулятора

От емкости аккумулятора зависит время работы техники и качество уборки. Как правило, в магазинах представлены роботы-пылесосы с емкостью порядка 3300 мАч. Этого достаточно для уборки квартиры, но для большого дома необходимо большая емкость. В характеристиках к модели робота-пылесоса обычно указывают количество энергии, которую устройство расходует на 1 кв.м.

Сила всасывания

Другой важный показатель, влияющий на качество уборки. Принцип тот же, что и аккумулятора: чем больше мощность всасывания – тем лучше уборка. При выборе робота-пылесоса необходимо учитывать материал пола: для ламината, плитки или паркета необходима мощность – 1000 Па, для ковров и ковровых покрытий – min 2000 Па. Производители также предлагают модели с ручным регулированием мощности всасывания (как в обычном пылесосе), которая устанавливается в зависимости от покрытия в комнате.

Объем пылесборника

Объем пылесборника напрямую зависит о мощности робота-пылесоса: чем больше мощность и время работы техники, тем больше объем. Для стандартной квартиры подойдет устройство с контейнером объемом 0,2-0,25 литра, время работы – от 40 до 60 минут в зависимости от степени загрязнения пола. Для уборки большого дома понадобиться робот-пылесос с объемом пылесборника около 0,5 – 1 литр. Некоторые модели также оснащены индикатором заполнения пылесборника, что позволяет легче контролировать заполнение объема.

Фото: freepik

Вид фильтра

В настоящее время в продаже имеются роботы пылесосы, оснащенные двумя видами фильтров. Фильтр грубой очистки – экономный вариант, но не имеет защиты от выброса пыли. HEPA-фильтр – плотный и многослойный фильтр, им оснащено большинство моделей от крупных производителей. Со временем требуется замена на новый.

Насадки

Многие модели имеют одну или две небольшие щетки, которые вращаются за пределами корпуса пылесоса, собирают пыль и мусор из углов и "подтягивают" к месту всасывания. Тем самым качество уборки улучшается.

Турбощетка

В продаже представлены два типа роботов: с турбощетками и без. Турбощетка необходима для уборки помещений, имеющих ковровое покрытие или ковры. После каждого использования требуется чистка турбощетки, так как собирает на себя много волос и шерсти животных, если они есть в доме. Дорогие модели оснащены защитой от наматывания. Также во всех роботах-пылесосах установлена электрощетка.

Форма корпуса

Недавно в продаже появились роботы-пылесосы квадратной формы. Производители пишут, что эти модели более эффективны при уборке углов помещения. Правда эксперты считают, что роботы-пылесосы круглой формы более маневренны, имеют хорошую проходимость и реже бьются о предметы при развороте. Многое также будет зависеть от расстановки мебели в комнатах, если она занимает углы помещения, то лучше остановиться на круглой форме.

Комплектация

Обычная комплектация к роботу-пылесосу включает: пульт управления, база для зарядки, кабель питания, боковые щетки, турбощетка, инструмент для очистки турбощетки, контейнер для сбора пыли и мусора, инструкция. Если имеется функция влажной уборки, то в комплект также будут входить: резервуар для воды, насадка для салфетки и микрофибра. Дополнительно некоторые модели будут укомплектованы датчиками ограничители движения ("виртуальная стена"), и магнитной лентой.

Новые функции

В продаже появились роботы-пылесосы, оснащенные УФ-лампой для обеззараживания помещения. Новинка не встретила энтузиазма у экспертов, так как светящая лампа снижает время работы техники из-за быстрой разрядки аккумулятора. Помимо этого у таких роботов выше цена. Еще один фактор: УФ-лучи охватывают только пол, поэтому полноценного обеззараживания помещения не происходит.

Современные роботы-пылесосы, в зависимости от модели, имеют несколько вариантов управления: кнопка на корпусе, пульт управления или мобильное приложение на смартфоне. Помимо этого, практически все модели оснащены кнопкой управления на корпусе: включить-выключить, возврат к док-станции и активацией режима уборки.