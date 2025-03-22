Как научиться радоваться жизни

Психолог рассказала, как вернуть ощущение счастья в обычные серые будни, сообщает Zakon.kz.

По словам Алисы Курамшиной, достаточно всего трех шагов, чтобы ваше настроение и состояние начали меняться в лучшую сторону.

Умение жить настоящим

Даже мелочи вроде ароматного кофе по утрам или любимой сладости могут порадовать, если оценить их по достоинству и прочувствовать момент, рассказала специалист в интервью изданию UfacityNews.ru.

Дневник благодарности

Записывайте позитивные моменты каждого дня в специально заведенную для этого тетрадь. Перечитывая свои заметки, вы поймете, что в жизни гораздо больше хорошего, чем кажется на первый взгляд.

Новое хобби

Попробуйте себя в чем-то новом. Это, во-первых, расширит горизонты и познания, во-вторых, обеспечит интересные знакомства.

В завершение эксперт порекомендовала не откладывать перемены до понедельника или нового года. Достаточно начать с малого, чтобы ощутить эффект уже очень скоро.

Впрочем, некоторые полезные привычки способны не только скрасить жизнь, но и удлинить ее. Ранее мы писали о пяти мерах, замедляющих старение.