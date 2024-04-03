Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи

Весна вносит коррективы в уход за кожей лица – меняются средства по уходу, их структура и состав, а кое-что нужно будет добавить. Zakon.kz узнал, какие средства и для какого типа кожи лучше применять весной.

Средства необходимо выбирать тщательно с учетом целей, для которых они предназначены, этапа по уходу, и типа кожи. Лучше предварительно проконсультироваться с косметологом. Основные этапы по уходу за кожей весной сводятся к нескольким группам.

Очищение. Для ежедневных процедур используются: гели, пенки, мицеллярная вода, гидрофильное масло.

Глубокое очищение. Процедура, которой нельзя злоупотреблять, проводиться курсами несколько раз в год в зависимости от типа кожи. Используются: скраб, пилинг, пилинг-скатки.

Увлажнение и питание с кремом. Применяются круглый год ежедневно в любом возрасте и для любого типа кожи.

Дополнительный уход. Процедуры не считаются обязательными, но дают хороший эффект при грамотном использовании. Средства: маски, сыворотки, тонеры, различные концентраты и масла.

Важная составляющая ухода – применение средств с учетом типа кожи, времени года и состава.

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Как определить тип кожи

Хотя специалисты настаивают на обязательном обращении к косметологу для определения своего типа кожи, существует несколько подсказок для тех, кто по каким-то причинам не может этого сделать.

Нормальный тип кожи. Если в течение дня кожа лица выглядит свежей, сияющей, матовой и упругой, то у вас нормальный тип кожи.

Жирный тип кожи. Если к концу дня на коже появляется жирный блеск, часто появляются высыпания, расширены поры, постоянно размазывается макияж, то кожа лица – жирная.

Сухая кожа. Обязательные признаки – кожа очень нежная, тонкая, часто шелушиться, время от времени появляется чувство стянутости.

Смешанная или комбинированный тип кожи. Считается отдельным типом кожи, хотя обычно совмещает два типа: жирную и, сухую или нормальную кожу. Это явление возникает в результате того, что разные зоны лица вырабатывают разное количество кожного сала. К примеру, кожа лица может быть нормальной, но на отдельных участках сохнет. Другой вариант, кожа лица нормальная или сухая, но на участке Т-зоны (переносица-нос-подбородок) выделяется избыточное количества кожного сала. Соответственно, на этих участках могут быть высыпания, а поры расширены.

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Что влияет на состояние кожи

Состояние кожи зависит не от ее типа, а правильности ухода. Зимой необходимо было уделять внимание увлажнению и тонизированию. Весной, когда солнце становиться активным, важно подключить средства по защите, имеющие в составе SPF. Общее правило – чем активнее солнце, тем выше показатели SPF. С наступлением лета минимальный показатель должен составлять – 30 SPF. Это общий подход по уходу – сезонность имеет важное значение при выборе средств.

Универсальное правило от косметологов Выбирайте средства по уходу за кожей в строгой зависимости от сезона. Весной и летом следует отказаться от средств, содержащих в составе ретинол. В период солнечной активности ретинол может вызвать пигментацию кожи.

Выбор средств по составу

Производители обязаны указывать на этикетке перечень химических веществ и компонентов, входящих в состав средства. Все компоненты перечисляются в порядке убывания.

Полезные добавки в составе кремов Витамин С - тонизирует и дарит коже сияние. Гиалуроновая кислота - увлажняет и помогает в борьбе с морщинами Морские водоросли - насыщают кожу влагой и повышают упругость Коллаген - ускоряет регенерацию и выравнивает тон.

Какие средства, и для каких целей использовать по типу кожи

Очищающие процедуры

Первый этап ежедневного домашнего очищения – снятие макияжа. При любом типе кожи лучше это делать с помощью гидрофильного масла или мицеллярной воды. Многие на этом останавливаются, а напрасно. Далее необходимо очистить кожу лица. Для этого нужно использовать средства с учетом типа кожи, особенно, если речь идет о чувствительной сухой кожи. Для глубокого очищения применяют гель для умывания. Но лучше использовать средства для бережного очищения – пенку или молочко. Косметологи говорят, что интенсивные средства смывают гидролипидную мантию на коже, защищающую ее воздействия внешней среды. Тем самым лишая ее естественной защиты, но еще хуже, когда слишком активное применение очищающих средств приводит к иссушению эпидермиса кожи. Для жирной и комбинированной кожи можно применять скрабы с мелкими частицами, а для чувствительной и сухой лучше использовать гоммажи.

Универсально правило от косметологов Правильное и регулярное очищение кожи – залог ее красоты и здоровье - залог ее здоровья и красоты.

Тонизирующие процедуры

После очищения кожу лица необходимо обработать тоником. Эти средства служат для восстановления гидролипидной мантии, а благодаря активным компонентам еще и тонизируют и увлажняют ее. Существует несколько видов тоников, по разному влияющих на кожу. К примеру, тоник с ретинолом обладает противовоспалительным эффектом, и его лучше применять для кожи, склонной к высыпаниям. В этом случае косметологи рекомендуют чередовать: утром наносить увлажняющий тоник, а вечером - противовоспалительный.

Тоники применяются для любого типа кожи. Лучше наносить средство сразу после очищения кожи, не давая ей высохнуть.

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Увлажнение и питание кожи

Следующий этап после очищения кожи. Использовать крема необходимо строго в соответствии со своим типом кожи, все упаковки средств имеют соответствующую маркировку. Увлажнение также необходимо для жирной кожи, как и для сухой. Обычно крема используются дважды в день: утром и вечером. Утром наносят увлажняющий крем, а на ночь питательный. Дополнительный уход в виде масок, как правило, используют один-два раза в неделю. Весной лучше отказаться от применения кремов с тяжелой или жирной структурой. Общее правило – чем теплее на улице, тем легче структура крема.

Отшелушивание кожи

Процедура, к которой стоит относиться с большой осторожностью. Большинство косметологов, к примеру, не советуют использовать скрабы, с каким бы составом они не были. Они считают, что эти средства способны травмировать кожу, нанося ей микротрещины, и тем самым способствуя возникновению воспалений.

Другая группа отшелушивающих средств – пиллнги. Помимо глубокого очищения пиллинги насыщают кожу полезными элементами, а так же стимулируют обновление кератиноцитов - клеток эпидермиса, участвующих в производстве коллагена. Пилинги имеют различный состав, в зависимости от которого, можно уменьшить пигментацию, улучшить тон кожи, напитать витаминами или придать упругость.

Возраст и уход за кожей При выборе средств необходимо исходить также от своего возраста независимо от сезона года. До 25 лет - кожа лица способна к самовосстановлению, поэтому акцент делается на очищение и увлажнение. После 25 или 30 требуется комбинировать омоложивающие и питательные средства со средствами, обладающими лифтинг-эффектом. К примеру, утром – интенсивное увлажнение, на ночь – питательный крем, раз в неделю – маска с антиоксидантами. После 40 - к очищению и увлажнению стоит добавить пилинги, а также крема с лифтинг-эффектом. Дополнительно используют инъекции красоты и/или аппаратные методы омоложения кожи, которые, исходя из типа кожи и ее состояния, должен подобрать косметолог.

Какие знаки на упаковке средств по уходу что обозначают

При выборе средств по уходу за кожей следует обращать внимание на специальные значки на упаковке.

ECO и BIO. Являются знаками натуральной косметики. В средствах не должно быть ароматизаторов, синтетических консервантов, и каких-то красителей. Помимо этого, косметика должна соответствовать ряду требований, в частности, в ее состав должны входить ингредиенты натурального происхождения, и компоненты растений, выросших в экологически чистых местах. Помимо буквенного, могут быть использованы графические символы.

Знак гипоаллергенности. Не имеет буквенных международных символов, но производители извещают об этом свойстве своих средств штампом на упаковке. Гипоалергенная косметика подходит для ухода за чувствительной сухой кожей, а так же тем людям, у которых на коже часто возникает негативная реакция (зуд, покраснение и т.д.) на применение обычных средств.

Знаки некомедогенности. Не имеет специального буквенного символа. Знак важен для тех, кто страдает от частых высыпаний на коже комедонов. Комедоны - это начальная стадия угревой сыпи, представляет собой бугорки на коже, которые затем превращаются в прыщи. Соответственно, комедогенность - это способность вызывать образование комедонов.

BUAV. Знаки этичной косметики, на которые обратят внимание защитники животных . Данный стандарт утвержден Британским союзом, основное требование к средствам – при их разработки для тестирования не использовались животные, и в их состав не входят компоненты животного происхождения. Помимо буквенного могут быть использованы графические изображения, к примеру, зайца.