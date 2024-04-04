Сваха Роза Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют

Российская телеведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова заявила, что мужчинам "по своей программе" нужно иметь как можно больше женщин ради продолжения рода, сообщает Zakon.kz.

Она объяснила изданию Teleprogramma.pro, что мужчина может контролировать свои потребности и должен быть избирательным.

"Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная", – заявила сваха.

Она уточнила, что верность избранника во многом зависит от женщины.

"Если мужчине будет хорошо дома и он будет удовлетворен эмоционально, сексуально, то ему не надо будет смотреть на сторону", – подчеркнула ведущая.

Сябитова уточнила, что передает по наследству от бабушек подобные "истины". Она добавила, что "мужчина по своей сути не изменился вообще" с тех пор.

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