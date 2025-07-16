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Советы

Главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками

советы для женщин по знакомству, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 13:27 Фото: Instagram/syabitova_roza
63-летняя российская телеведущая и сваха Роза Сябитова дала советы женщинам по знакомствам в интернете. Соведущая программы "Давай поженимся!" призвала быть внимательными к своему выбору и пожелала удачи, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сейчас хорошее время ходить на свидания.

"Но прежде дам несколько советов о том, как понять, что за человек, с которым вы хотите познакомиться, чтобы не вляпаться в токсичные отношения и не попасть на удочку мужчинам-мошенникам", – написала Сябитова в своем Telegram-канале.

  • Знакомство в интернете – это только возможность, а не результат. Специалист просит быть внимательным к тому, где назначаете свидание, лучше в местах, где много людей. Также не стоит раскрывать личную информацию мужчине на первом свидании.
"Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент?"Роза Сябитова
  • Обманутый сам дурак. Лжец не виноват! Рассказывать на каждом углу о своих желаниях уважать вас как личность, быть падкой на дешевые комплименты и лесть – вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам.
"Помните! Именно вы ответственны за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства".Роза Сябитова

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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