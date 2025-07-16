Главная сваха Роза Сябитова сравнила мужчин с сомнительными банками

63-летняя российская телеведущая и сваха Роза Сябитова дала советы женщинам по знакомствам в интернете. Соведущая программы "Давай поженимся!" призвала быть внимательными к своему выбору и пожелала удачи, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сейчас хорошее время ходить на свидания.

"Но прежде дам несколько советов о том, как понять, что за человек, с которым вы хотите познакомиться, чтобы не вляпаться в токсичные отношения и не попасть на удочку мужчинам-мошенникам", – написала Сябитова в своем Telegram-канале.

Знакомство в интернете – это только возможность, а не результат. Специалист просит быть внимательным к тому, где назначаете свидание, лучше в местах, где много людей. Также не стоит раскрывать личную информацию мужчине на первом свидании.

"Вы же не понесете свои деньги в первый попавшийся банк, который увидели в рекламе. Так почему верите первому встречному, который сказал вам приятный комплимент?" Роза Сябитова

Обманутый сам дурак. Лжец не виноват! Рассказывать на каждом углу о своих желаниях уважать вас как личность, быть падкой на дешевые комплименты и лесть – вы сами даете оружие мужчинам-мошенникам.

"Помните! Именно вы ответственны за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства". Роза Сябитова

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