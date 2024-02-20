Наркотики, насилие и измены: почему распадаются казахстанские семьи
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Министр культуры и информации Аида Балаева на правительственном часе в Сенате перечислила причины разводов в Казахстане. Среди них алкоголизм, наркомания, супружеская неверность, сообщает Zakon.kz.
Согласно национальному докладу семьи Казахстана, 95,4% поддерживают семейные отношения и удовлетворены.
"По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году количество браков сократилось на 5,9%, а разводов на 5,3%. Основные причины разводов являются алкоголизм, наркомания одного из супругов – 61,7%, бытовое насилие – 51,1%, неверность – 47%, лудомания – 38,4%. Согласно исследованию, для 20% казахстанцев основной причиной развода является невозможность рождения детей, каждый шестая семья попадает в такую ситуацию".Аида Балаева
По решениям судов, поступающих к регистраторам, видно, что инициаторами развода в семьях, имеющих детей, являются преимущественно женщины – до 70%.
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