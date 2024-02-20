Наркотики, насилие и измены: почему распадаются казахстанские семьи

Фото: pixabay

Министр культуры и информации Аида Балаева на правительственном часе в Сенате перечислила причины разводов в Казахстане. Среди них алкоголизм, наркомания, супружеская неверность, сообщает Zakon.kz.

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