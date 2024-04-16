Воскресный завтрак рецепты: ТОП-10 легких и вкусных блюд

Воскресный отдых располагает к неторопливому завтраку, когда можно позволить себе задержаться за столом, отдавая должное приятной беседе и вкусному блюду. Zakon.kz собрал рецепты французской и других кухонь мира, подходящие для утра выходного дня.

Сборник рецептов избавит от необходимости мучительно придумывать что-нибудь оригинальное для воскресного завтрака.



ТОП-10 легких, необычных и вкусных блюд для воскресного завтрака

Французские бриоши

Для приготовления популярных французских булочек требуется много времени. Если хотите ими позавтракать в воскресенье, то тесто начинать готовить нужно в субботу.

Мука – 350 г

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 150 г

Холодная вода – 30 мл

Соль – ½ ч. ложки

Сахар – 50 г

Дрожжи сухие – 1 ст. ложка

Как приготовить французские бриоши

Муку просеять, добавить соль, сахар и дрожжи. Все перемешать. В другой емкости смешать 3 холодных яйца и немного воды, взбить венчиком до однородного состояния. Полученную массу влить в муку и замесить тесто. Сливочное масло натереть на крупной терке и постепенно подмешивать к тесту. Тесто с маслом месить минут 5-7, после чего накрыть его пищевой пленкой и оставить на час при комнатной температуре. После этого тесто нужно снова слегка обмять, положить в емкость и убрать в холодильник на 8 часов. Готовое тесто выложить на стол, посыпанный мукой, и разделить на 12 частей. Сформировать из каждой что-то похожее на кегли, в широкой части нужно сделать отверстие и продеть в нее меньшую. Получиться два "шарика" один на другом. Разложить приготовленные бриоши по форме для кексов с подходящим размером. Снова оставить при комнатной температуре на 1-1,5 часа, тесто должно подняться. После чего поставить булочки в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Запеченная глазунья с пряными томатами

Для приготовления понадобятся:

Помидоры черри – 400 г

Яйца – 4 шт.

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Красный лук – 2 шт.

Перчик красный чили – 1 шт. (без семян)

Чеснок – 1 зубчик

Кориандр (кинза) – 1 пучок

Сахарная пудра – 1 ст. ложка (для карамелизации помидор)

Как приготовить запеченную глазунью с пряными томатами

Очистить и измельчить лук, перчик, зубчик чеснока и обжарить на небольшом огне в оливковом масле до мягкости. Помидоры черри положить в сковороду, налив предварительно масло, посыпать сахарной пудрой и карамелизовать около 8 минут. Овощи распределить по сковороде, сделав четыре углубления, куда нужно залить по 1 яйцу. Поставить сковороду в духовку и запекать при низкой температуре до готовности. Перед подачей посыпать зеленью.

Фото: pexels

Клюквенно-малиновый смузи

Для двух порций смузи потребуется:

Малина – 80-100 г

Клюква – 80-100 г

Банан – 1 шт.

Финики – 2-5 шт.

Молоко – 500 мл

Как приготовить клюквенно-малиновый смузи

Банан нарезать кусочками. Вынуть из фиников косточки, сложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной консистенции. Добавить молоко и смешать до готовности. Перед подачей добавить листики мяты.

Кабачковые оладьи с сыром

Прекрасный весенний рецепт несладких оладий.

Кабачки – 500 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Мука – 100-120 г

Укроп – 10 г

Соль – 1/2 ч. ложки

Масло растительное – 1 ч. ложка

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Кабачки очистить от кожи, натереть на терке, положить в миску и оставить на 15 минут, чтобы из них вышел излишний сок. Очистить и мелко нарезать лук и чеснок, натереть сыр на терке и порубить зелень. Отжать сок от кабачков руками, после чего смешать массу с приготовленными луком, чесноком, сыром и укропом. При желании добавить молотый перец.

После этого разбить в полученную массу яйцо, смешать и добавить муку, чтобы получилось достаточно густое тесто. Противень застелить пергаментом и смазать маслом, выложить столовой ложкой полученное тесто. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Затем перевернуть их и продолжить выпекать еще 10 минут. Готовые оладьи из кабачков с сыром выложить на тарелку и подавать со сметаной.

Фото: pexels

Пончики с маком

Мука – 130 г

Творог – 150 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 щепотка

Ванильный сахар – 15 г

Маковая начинка – 30 г

Масло растительное – 500 мл (для фритюра)

Соль на кончике ножа

Мак, кунжут – для посыпки

Как приготовить пончики с маком

Общее правило: чем меньше используется муки для приготовления теста, тем нежнее получаются пончики. Тесто должно быть не упругим, а очень мягким, только чтобы можно было с ним работать обмасленными руками. Растереть яйцо с сахаром, добавить творог, муку, разрыхлитель и размешать, добавляя при необходимости муку. Затем смазать в масле руки, отделить небольшие порционные кусочки и выложить их на стол, предварительно обсыпанный мукой. После чего в середину каждого пончика положить начинку из мака, растертого с сахаром. Формируем руками пончики так, чтобы начинка оказалась внутри. Готовые изделия бросить в раскаленное масло для обжарки. Обжаривать до светло-коричневого цвета, выложить на бумажное полотенце или салфетку, чтобы стекло масло.

Оладьи с беконом и петрушкой

Ингредиенты:

Подкопченный бекон – 100 г

Сыр – 50 г

Мука пшеничная – 100 г

Молоко – 400 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Подсолнечное масло – 2 ст. ложки

Сода – 1/3 ч. ложки

Тимьян – 1/2 ч. ложки

Петрушка – 20 г

Соль, перец по вкусу

Как приготовить оладьи с беконом и петрушкой

Сыр натереть на крупной терке и смешать с мукой, всыпать соду. Добавить яйцо, размешать и медленно вливать молоко, помешивая. Тесто должно быть однородным, без комочков и иметь густоту сметаны. Если добавить в тесто измельченный тимьян, то он усилит вкус оладий. Мелко нарезанный лук-шалот и бекон поджарить на сковороде до золотистого цвета, после чего остудить и добавить в готовое тесто. Последний этап – сформировать ложкой оладьи и обжарить их с обеих сторон в растительном масле на сковороде. Перед подачей оладьи можно посыпать зеленью и тертым сыром.

Фото: pexels

Домашние мюсли

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 1 стакан

Кунжут – 25 г

Семена подсолнечника – 25 г

Изюм – 30 г

Смесь орехов – 50 г

Клюква сушеная – 30 г

Курага – 30 г

Мед добавить по вкусу.

Как приготовить домашние мюсли

Разогреть большую сковороду и выложить все ингредиенты. Обжаривать смесь на маленьком огне без масла до тех пор, пока овсяные хлопья не станут хрустящими. Готовые домашние мюсли остудить и подавать на завтрак с молоком или йогуртом.

Маффины с черникой и белым шоколадом

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 2 шт.

Кефир – 240 мл

Сливочное масло – 100 г

Черника – 150 г

Сахар – 100 г

Белый шоколад – 125 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. ложки

Ванильный сахар – 1 пакетик

Щепотка соли

Как приготовить маффины с черникой и белым шоколадом

Муку просеять, шоколад измельчить, наломав руками. В большую миску насыпать муку, разрыхлитель для теста, сахар, ванильный сахар, измельченный шоколад и все перемешать. В другой емкости смешать яйца со сливочным маслом, затем добавить кефир и хорошо все перемешать. Полученную смесь медленно вливать в миску с сухими ингредиентами, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. Последней добавить чернику. Подготовить бумажные формочки для маффинов, смазав их внутри растительным маслом, и разложить по форме для выпечки мини-кексов. Заполнить формочки тестом на 2/3. Предварительно разогреть духовку до 180 градусов, поставить форму с маффинами и выпекать 20-25 минут. При подаче можно посыпать маффины сверху сахарной пудрой.

Фото: pexels

Сырные гренки с ветчиной и помидорами

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Молоко – 4 ст. ложки

Твердый сыр – 140 г

Ветчина – 250 г

Чеснок – 2 зубчика

Багет – 1 большой

Помидоры черри – 250 г

Оливковое масло – для жарки

Сливочное масло – 100 г

Зелень – для подачи

Как приготовить сырные гренки с ветчиной и помидорами

Подготовить помидоры – выложить их на противень, сбрызнув оливковым маслом, посолить и поперчить. Поместить в духовой шкаф и запекать до растрескивания кожицы на томатах. Чеснок мелко нарезать. Поместить в емкость яйца, сыр, молоко и приготовленный чеснок и все хорошенько размешать. Багет порезать по диагонали на широкие ломтики. Положить часть сливочного масла на разогретую сковороду, ломтики багета щедро пропитать яичной смесью и выложить на сковороду. Обжаривать с обеих сторон.

Для подачи: выложить готовые гренки на блюдо, сверху на каждый положить тонкие ломтики ветчины и приготовленные томаты. При желании можно посыпать рубленой зеленью.

Плоский яблочный пирог

Простой рецепт вкусного пирога на скорую руку.

Готовое слоенное тесто – упаковка (375 г)

Большие сладкие яблоки – 5 шт.

Сахарная пудра – 1 ст. ложка

Сахар – 40 г (для начинки-основы)

Сливочное масло – 50 г

Сироп от консервированных фруктов – 3 ст. ложки

Ванильный экстракт

Как приготовить плоский яблочный пирог

Для начинки-основы пирога: 3 яблока (370 г) очистить от кожуры и косточек и порезать кубиками. Выложить на сковороду сливочное масло, порезанные яблоки, засыпать сахар и тушить, помешивая, 5-7 минут. Остудить, добавить сок одного лимона и сок от консервированных фруктов, перемешать.

Оставшиеся два яблока порезать тонкими дольками, предварительно очистив от сердцевины. Раскатать размороженное тесто по размеру формы для выпечки пирога плюс 2 см. Выложить тесто в форму, распределив "лишнее" тесто по периметру края. Выложить на тесто приготовленную основу-начинку и разровнять. Сверху выкладываем кружки яблок от краев к центру по кругу. Дольки должны плотно прилегать друг к другу. Выпекать при температуре 170-180 градусов около 30-40 минут.