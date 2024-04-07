Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии на 17%

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 09:38 Фото: freepik
Врач рассказал, как физическая активность может снизить риск появления рака и преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

Физическая активность в течение 2,5 часа в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти, а также многих болезней, которые зачастую являются главным фактором преждевременной смерти, сообщил "Известиям" врач Борис Поляев.

К таким болезням относятся диабет, рак, гипертония, инсульты и болезни сердца. Но эти риски можно снизить: онкологии на 17%, сахарного диабета второго типа – 3,5%, артериальной гипертензии – 24-26%, остеопороза – 23%, преждевременной смерти – 21–23%.

"Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже", – рассказал Поляев.

Как перестать стесняться своего тела в спортзале, рассказала врач Лариса Андронова.

Читайте также

деньги
Новые горизонты: бизнес-гороскоп на 7 апреля
Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы
Специалисты рассказали, насколько на самом деле полезны супы
Костанайская область
Более трех тысяч человек эвакуировали в Костанайской области
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: