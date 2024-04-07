Врач: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии на 17%

Врач рассказал, как физическая активность может снизить риск появления рака и преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

Физическая активность в течение 2,5 часа в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти, а также многих болезней, которые зачастую являются главным фактором преждевременной смерти, сообщил "Известиям" врач Борис Поляев.

К таким болезням относятся диабет, рак, гипертония, инсульты и болезни сердца. Но эти риски можно снизить: онкологии на 17%, сахарного диабета второго типа – 3,5%, артериальной гипертензии – 24-26%, остеопороза – 23%, преждевременной смерти – 21–23%.

"Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже", – рассказал Поляев.

Как перестать стесняться своего тела в спортзале, рассказала врач Лариса Андронова.

