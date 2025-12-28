#Казахстан в сравнении
Советы

Врач назвала простой способ избежать отеков после новогодних застолий

Новый год, стол, отеки, врач, советы , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 01:51 Фото: freepik
Врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева рассказала, как снизить риск появления отёков после новогодних застолий, сообщает Zakon.kz.

Своими рекомендациями она поделилась в беседе с Лента.ру.

По словам специалиста, отеки возникают из-за застоя жидкости и лимфы в организме. Этому способствуют длительное сидение, поздние приемы пищи, недостаток физической активности, а также избыток соли и алкоголя. Такие факторы могут приводить не только к отечности, но и к появлению морщин, темных кругов под глазами и ухудшению цвета кожи.

Самым простым и доступным способом профилактики отеков Поповичева назвала движение. По ее словам, ходьба, плавание, танцы, йога или легкая зарядка активизируют так называемый мышечный насос, который помогает продвигать лимфу по сосудам. Даже непродолжительные прогулки в течение дня способны дать заметный эффект.

Кроме того, врач обратила внимание на важность правильного дыхания. Глубокие и спокойные вдохи с участием диафрагмы создают перепады давления в грудной и брюшной полостях, что стимулирует движение лимфы. Также специалист рекомендовала мягкий лимфодренажный массаж, контрастный душ и регулярную смену статичных поз в течение дня. Эти меры, по ее словам, улучшают крово- и лимфообращение и помогают избежать застоя жидкости в тканях.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в преддверии Нового года посоветовал детям не есть больше одного мандарина в день, а взрослым – не больше трех.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
