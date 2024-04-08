Азбука питания: почему нужно есть много углеводов

Углеводы, белки и жиры необходимы для жизнедеятельности человека, и каждый из них в организме решает свою важную задачу. Zakon.kz узнал, сколько белков и жиров необходимо съедать за день, и почему в рационе углеводов должно быть в четыре раза больше.

Углеводы – незаменимый источник энергии для организма, известны случаи, когда отказ от углеводов приводил к голоданию мозга, и критическому падению сахара в крови. В триаде – белки жиры и углеводы, только углеводы являются источником энергии, которая так же расходуется на переработку двух других компонентов. Помимо этого, "переработанные" организмом углеводы в виде глюкозы служат строительным материалом для многих гормонов, например, щитовидной железы. Поэтому в формуле для здорового питания их потребность в четыре раза выше, чем суточная потребность человек в белках и жирах.

Формула здорового питания от диетологов выглядит так - 1:1:4, где в суточном рационе на одну часть белков и одну часть жиров должно приходиться четыре части углеводов.

Правило тарелки

Формулу здорового питания обычно демонстрируют на тарелке, которую делят соответственно на: 1 часть (белки) + 1 часть (жиры) + 4 части (углеводы). Затем в нарисованные ячейки выкладывают для примера продукты. Как правило, это филе курицы (белки), авокадо или оливки (жиры), и гарнир-гречка (углеводы). Специалисты считают, что правило тарелки позволяет человеку не изводить себя бесконечными подсчетами калорий в каждом продукте, и придерживаться здорового питания. Помимо этого, они обращают внимание, что формула 1:1:4 предназначена для суточной нормы, а не каждого приема пищи. Иными словами, в обед на 100 г белка можно съест гарнир не 400 г, а 200 г. Сложно так же буквально следовать правилу и при каждом приеме употреблять жиры отдельно. Жиры содержаться, как в белках (мясо или рыба, и т.д.), так и в соусах или растительном масле, которым заправлен салат. Содержание жира можно узнать на упаковке товара или по таблице для рыбных и мясных продуктов

Специалисты рекомендуют так же употреблять не менее 20 г углеводов в сутки в продуктах, содержащих клетчатку.

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Как придерживаться правила тарелки

Многие ошибаются, думая, что вес какого-то продукта идентичен количеству белка или жиров с углеводами. Это не так, к примеру, чтобы восполнить суточную норму белка необходимо 70-80 г, а в обычной порции белкового блюда (мясо, рыба, яйца, творог и т.д.) содержится в среднем 18-20 г. Отсюда легко сделать вывод, что белковые продукты должны входить в каждый прием пищи. Если на завтрак человек ест кашу, то углеводное блюдо необходимо дополнить белковым, к примеру, творогом с фруктами.

Для простоты применения каждый день "правила тарелки", диетологи рекомендуют использовать тарелку диаметром около 20 см. Отсюда легко подобрать размер порции: белковое блюдо до 100 г, гарнир (углеводный) – до 200 г. Это общий подход, который требует корректировки в индивидуальных ситуациях. Если речь идет о мужчине, который занимается спортом либо имеет физически затратную работу, то ему потребуется до 150 г белкового блюда. Если же подсчет объема блюда необходим женщине, не занятой физическим трудом, то разовая порция может быть уменьшена.

Формула 1:1:4 не является универсальной, и для каждого человека необходим индивидуальный подход, с учетом его возраста и состояния здоровья.

Очевидно, что коррекция формулы потребуется при сложных эндокринных заболеваниях вроде сахарного диабета, или пищеварительной системы.

Когда перекусы – это хорошо

Диетологи считают, что придерживаться формулы здорового питания можно, если в течение дня устраивать пять-шесть приемов пищи, каждый раз соблюдая соотношение белков, жиров и углеводов. Одним словом, просто попить чай с печеньем или тортиком – не самая лучшая идея. Примерный рацион в течение дня может выглядеть следующим образом:

Завтрак. Омлет, ржаной цельнозерновой хлеб, фрукты. Чай, кофе с молоком. Второй завтрак. Салат из овощей и зеленью, заправленный растительным маслом или соусом. Сок томатный. Обед. Мясо/рыба/птица и овощной гарнир, цельнозерновой хлеб. Чай, кофе с молоком. Сухофрукты. Полдник. Творог и смузи из фруктов. Ужин. Рыба/птица и овощи, тушенные/припущенные на растительном масле. Чай с молоком и сухофруктами. За час до сна. Кефир или йогурт.

По мнению диетологов, шестиразовое низкокалорийное питание способно восполнить все потребности организма, а энергию ему дадут углеводы.

Скрытые жиры

При выборе продуктов необходимо обращать внимание на содержание в них жиров. Жиры нужны и важны для нормальной жизнедеятельности человека, но их избыток в пище приводит к полноте и ожирению. Оптимальный вариант содержания жиров – не более 5–7 г на 100 г продукта. Не редко случается, что этот показатель завышен до 15 или 20 г на 100 г продукта.

Помимо мясных изделий высокое содержание жиров встречается в кондитерских: выпечке, печенье, тортах и т.д. К примеру, в вафлях количество жиров может доходить до 20 г на 100 г продукта. Поэтому при подсчетах количества жиров за день необходимо учитывать все съеденное.