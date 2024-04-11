Медики перечислили полезные свойства гречки

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, чем полезна гречневая каша, сообщает Zakon.kz.

Как отметили эксперты, не просто так в народе говорят: "Гречневая каша – матушка наша".

Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов:

белки;

сложные углеводы;

витамины: Е, В, А, D, C, РР;

минералы: калий, кальций, кремний, фосфор, магний, железо, медь, бор, цинк, йод;

фолиевую кислоту;

аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, треонин, аргинин.

Роспотребнадзор напоминает, что употребление гречки:

снижает риск возникновения и развития анемии;

предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы;

даёт большое количество энергии;

обеспечивает чувство сытости;

насыщает и заряжает организм благодаря медленным углеводам;

благотворно влияет на состояние нервной системы.

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