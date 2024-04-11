Медики перечислили полезные свойства гречки
Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, чем полезна гречневая каша, сообщает Zakon.kz.
Как отметили эксперты, не просто так в народе говорят: "Гречневая каша – матушка наша".
Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов:
- белки;
- сложные углеводы;
- витамины: Е, В, А, D, C, РР;
- минералы: калий, кальций, кремний, фосфор, магний, железо, медь, бор, цинк, йод;
- фолиевую кислоту;
- аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, треонин, аргинин.
Роспотребнадзор напоминает, что употребление гречки:
- снижает риск возникновения и развития анемии;
- предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- даёт большое количество энергии;
- обеспечивает чувство сытости;
- насыщает и заряжает организм благодаря медленным углеводам;
- благотворно влияет на состояние нервной системы.
Ранее эксперт рассказала, чем полезен и вреден шоколад.
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