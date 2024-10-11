Каши для здоровья: чем полезны овсянка, гречка и манка

Завтрак – важный прием пищи. Многие предпочитают овсяную и гречневую каши. Они считаются одними из самых полезных. Но помимо этих популярных круп стоит обратить внимание и на манную, сообщает Zakon.kz.

Эксперты проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора подчеркивают, что каши – прекрасные источники медленных углеводов, белка, клетчатки, витаминов и минералов.

Например, овсяная каша полна витаминов группы В, которые важны для правильной работы нервной системы, функционирования мозга, поддержания здоровья кожи, волос, ногтей. Она полезна для сердечно-сосудистой системы и снижает уровень "плохого" холестерина.

Манка подойдет тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, так как обволакивает стенки желудка, ускоряет заживление повреждений в кишечнике, снимает спазмы и боль. Однако нужно помнить о калорийности этой крупы.

Гречка – признанный российский суперфуд, рекордсмен среди круп по содержанию белка; в ней присутствует большое количество минералов, способствующих укреплению костей и связок: кальций, фосфор, кремний, медь, сера, цинк. Она улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Перловка также богата макро- и микроэлементами, положительно влияющими на организм. В ней есть и аминокислота лизин, которая оказывает противовирусное действие, поддерживает жизненный тонус организма, участвует в выработке коллагена.

В заключении специалисты заявляют, любая крупа хороша – главное, чтобы она была натуральной и цельной.

Не рекомендуется употреблять в пищу каши быстрого приготовления. В них зерна, как правило, перемолоты и обработаны, поэтому полезные свойства практически потеряны.

"К тому же в них много сахара – он быстро повышает уровень глюкозы и дает мимолетное чувство сытости; иногда присутствуют химические ароматизаторы, усилители вкуса, которые не делают продукт полезнее", – сказано в рекомендациях.

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