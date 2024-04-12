Как правильно справляться со стрессом и гневом

Клинический психолог Анастасия Кардиакос оценила утверждение специалистов из университета Нагои, что выражение своего недовольства в письменном виде значительно снижает уровень стресса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "360", участники эксперимента написали эссе, которое получило намеренно заниженные оценки от проверяющих. Людям дали задание выразить на бумаге свое недовольство, смять и выбросить лист в урну. Исследователи установили, что такой способ помог участникам справиться с гневом: они быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.

Кардиакос напомнила, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.

"Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Здесь нужно стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего", – сказала эксперт.

По словам Кардиакос, дневники эмоций как раз в этом помогают. При таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений.

Психолог высказала мнение, что люди, которые трудно понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако фокусироваться нужно на себе:

о чем это мне говорит?

почему я испытываю эту эмоцию?

Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.

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