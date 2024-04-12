Как правильно справляться со стрессом и гневом
Согласно информации телеканала "360", участники эксперимента написали эссе, которое получило намеренно заниженные оценки от проверяющих. Людям дали задание выразить на бумаге свое недовольство, смять и выбросить лист в урну. Исследователи установили, что такой способ помог участникам справиться с гневом: они быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.
Кардиакос напомнила, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.
"Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Здесь нужно стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего", – сказала эксперт.
По словам Кардиакос, дневники эмоций как раз в этом помогают. При таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений.
Психолог высказала мнение, что люди, которые трудно понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако фокусироваться нужно на себе:
- о чем это мне говорит?
- почему я испытываю эту эмоцию?
Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.
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