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Как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни

Как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 01:56 Фото: freepik
Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что сначала нужно поменять режим, чтобы с 1 сентября школьнику не пришлось резко начинать вставать утром. Ранние подъемы она посоветовала практиковать за неделю до учебы.

Специалист уточнила, что детьми покупка канцелярских товаров воспринимается как приятное, как шопинг. Даже если это онлайн-шопинг, ребенку можно предложить выбрать принадлежности, которые ему понравятся: пенал, тетрадки с рисунками. Также можно позволить ему купить дополнительные тетрадки для черновиков.

Также рекомендуется подготовить комнату: переставляем учебники так, чтобы визуально глаз привык к тому, что вот-вот начнется школа.

Кроме того, клинический психолог посоветовала снизить количество коротких видео и больше времени посвящать объемной информации: полнометражные мультфильмы, интересные образовательные видео. Затем обсуждать это вместе, разговаривать с ребенком.

Можно отметить начало учебного года, чтобы у ребенка не складывалось ощущение, что он идет на каторгу.

Кардиакос добавила, что нельзя детей ругать за негативные эмоции.

"Нужно поддержать словами, обнять, дать какое-то позитивное подкрепление ребенку", – сказала она.

Она посоветовала провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребенка, что он не успел сделать во время каникул, и осуществить вместе его желания.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Южной Австралии обнаружили связь между курением при беременности и оценками детей в школе.

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