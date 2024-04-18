Рецепты вкусных салатов с курицей: классический "Цезарь", теплый или с кукурузой

Повседневное меню можно разнообразить, добавив в него простые и вкусные рецепты салатов. Zakon.kz узнал, как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей и соус к нему, а еще теплый салат или с кукурузой.

Топ вкусных и легких блюд из курицы

Салат "Цезарь" с курицей

Один из самых популярных салатов с курицей. Для приготовления салата необходим вкусный соус, рецепт которого также находится в подборке.

Ингредиенты для салата

Куриное филе – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Перепелиные яйца – 4 шт.

Пармезан – 50 г

Листья салата – 150 г

Белый хлеб – 3 кусочка

Соус "Цезарь" – 5 ст. л.

Ингредиенты для соуса

Яичные желтки – 2 шт.

Оливковое масло Extra Virgin – 120 мл

Оливковое масло рафинированное – 120 мл

Анчоусы – 2 шт.

Каперсы маринованные – 7 г

Горчица дижонская – 10 г

Чеснок – 1 зубчик

Пармезан – 30 г

Лимонный сок – 4 мл

Вустерский соус – 4 мл

Как приготовить соус для салата "Цезарь" Натереть на мелкой терке пармезан и зубчик чеснока. В чашу от блендера вылить сок лимона, вустерский соус, выложите анчоусы, натертый сыр и чеснок. Добавьте немного оливкового масла. Все вместе измельчите блендером до появления однородной массы. В другую большую емкость положите желтки и горчицу, перемешайте венчиком, после чего начинайте медленно вливать понемногу оливковое масло, постоянно мешая. Можно воспользоваться миксером. В результате должен появиться настоящий домашний майонез, который можно использовать для заправки салатов, например, салата с курицей и кукурузой (см. ниже). Для "Цезаря" необходимо вмешать в приготовленный майонез вторую часть смеси с анчоусами, сыром и другими ингредиентами. Соус для салата "Цезарь" готов.





Фото: freepik

Как приготовить салат "Цезарь" с курицей

Подготовить сухарики для салата. Хлеб нарезать не крупно кубиками. Обжарить на сухой сковороде до золотисто-коричневого цвета. Если нравится, то можно приготовить сухарики в духовке.

Яйца отварить вкрутую. Куриное филе нарезать некрупно ломтиками и обжаривать на сковороде в небольшом количестве оливкового масла до готовности. Помидоры черри и яйца порезать. Выложить на тарелку для сервировки листья салата, сверху курицу, помидоры, яйца, последними выкладываем сухарики сверху. Полить салат "Цезарь" приготовленным соусом и сверху посыпать натертым на мелкой терке пармезаном. Можно подавать соус к салату отдельно.

Теплый салат с курицей

Ингредиенты

Куриное филе – 400 г

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Помидоры – 300 г

Болгарский перец – 1 шт.

Салатные листья – 1 пучок

Укроп – 2 веточки

Соевый соус – 50 мл

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Кунжут – 1 ст. л.

Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

Как приготовить теплый салат с курицей

Замариновать филе курицы. Для этого нарезать филе тонкими ломтиками, положить в емкость, посолить, поперчить, добавить соевый соус и все перемешать. Отложить на 15 минут для маринации. Тем временем порезать болгарский перец и припустить его на растительном масле в течение 3 минут. Помидоры порезать на дольки. Достать курицу из маринада и обжарить на оливковом масле по 5-7 минут с каждой стороны. Подготовить большую тарелку для подачи, порвать листья салата и разложить. Сверху положить курицу, помидоры и перец. Полить все бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом. Если нравится, то можно посыпать мелко рубленым укропом. А перец для украшения порезать кольцами.





Фото: freepik

Салат с курицей и кукурузой

Ингредиенты

Куриное филе – 200 г

Консервированная кукуруза – 40 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – 1 ст. ложка

Растительное масло – 2 ст. ложка

Петрушка

Соль, перец добавить по вкусу

Как приготовить салат с курицей и кукурузой

Куриное филе порезать некрупно ломтиками. Обжарить на растительном масле на среднем огне в течение 5-8 минут, затем добавить лук полукольцами и жарить еще 5 минут. Яйца нарезать кубиками. Взять большую глубокую салатницу, сложить туда курицу с луком, убрав лишнее масло, яйца, кукурузу и порубленный лук. Посолить, поперчить, добавить майонез и все аккуратно перемешать. Перед подачей украсить листиками петрушки. Для заправки можно приготовить домашний майонез из рецепта для салата "Цезарь". В этом случае добавлять вторую часть смеси со анчоусами не нужно.