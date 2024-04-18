Рецепты вкусных салатов с курицей: классический "Цезарь", теплый или с кукурузой
Топ вкусных и легких блюд из курицы
Салат "Цезарь" с курицей
Один из самых популярных салатов с курицей. Для приготовления салата необходим вкусный соус, рецепт которого также находится в подборке.
Ингредиенты для салата
Куриное филе – 1 шт.
Помидоры черри – 10 шт.
Перепелиные яйца – 4 шт.
Пармезан – 50 г
Листья салата – 150 г
Белый хлеб – 3 кусочка
Соус "Цезарь" – 5 ст. л.
Ингредиенты для соуса
Яичные желтки – 2 шт.
Оливковое масло Extra Virgin – 120 мл
Оливковое масло рафинированное – 120 мл
Анчоусы – 2 шт.
Каперсы маринованные – 7 г
Горчица дижонская – 10 г
Чеснок – 1 зубчик
Пармезан – 30 г
Лимонный сок – 4 мл
Вустерский соус – 4 мл
Как приготовить соус для салата "Цезарь"
Натереть на мелкой терке пармезан и зубчик чеснока. В чашу от блендера вылить сок лимона, вустерский соус, выложите анчоусы, натертый сыр и чеснок. Добавьте немного оливкового масла. Все вместе измельчите блендером до появления однородной массы. В другую большую емкость положите желтки и горчицу, перемешайте венчиком, после чего начинайте медленно вливать понемногу оливковое масло, постоянно мешая. Можно воспользоваться миксером. В результате должен появиться настоящий домашний майонез, который можно использовать для заправки салатов, например, салата с курицей и кукурузой (см. ниже). Для "Цезаря" необходимо вмешать в приготовленный майонез вторую часть смеси с анчоусами, сыром и другими ингредиентами. Соус для салата "Цезарь" готов.
Фото: freepik
Как приготовить салат "Цезарь" с курицей
Подготовить сухарики для салата. Хлеб нарезать не крупно кубиками. Обжарить на сухой сковороде до золотисто-коричневого цвета. Если нравится, то можно приготовить сухарики в духовке.
Яйца отварить вкрутую. Куриное филе нарезать некрупно ломтиками и обжаривать на сковороде в небольшом количестве оливкового масла до готовности. Помидоры черри и яйца порезать. Выложить на тарелку для сервировки листья салата, сверху курицу, помидоры, яйца, последними выкладываем сухарики сверху. Полить салат "Цезарь" приготовленным соусом и сверху посыпать натертым на мелкой терке пармезаном. Можно подавать соус к салату отдельно.
Теплый салат с курицей
Ингредиенты
Куриное филе – 400 г
Оливковое масло – 3 ст. ложки
Помидоры – 300 г
Болгарский перец – 1 шт.
Салатные листья – 1 пучок
Укроп – 2 веточки
Соевый соус – 50 мл
Бальзамический уксус – 1 ст. л.
Кунжут – 1 ст. л.
Соль, черный свежемолотый перец по вкусу
Как приготовить теплый салат с курицей
Замариновать филе курицы. Для этого нарезать филе тонкими ломтиками, положить в емкость, посолить, поперчить, добавить соевый соус и все перемешать. Отложить на 15 минут для маринации. Тем временем порезать болгарский перец и припустить его на растительном масле в течение 3 минут. Помидоры порезать на дольки. Достать курицу из маринада и обжарить на оливковом масле по 5-7 минут с каждой стороны. Подготовить большую тарелку для подачи, порвать листья салата и разложить. Сверху положить курицу, помидоры и перец. Полить все бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом. Если нравится, то можно посыпать мелко рубленым укропом. А перец для украшения порезать кольцами.
Фото: freepik
Салат с курицей и кукурузой
Ингредиенты
Куриное филе – 200 г
Консервированная кукуруза – 40 г
Яйца – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Майонез – 1 ст. ложка
Растительное масло – 2 ст. ложка
Петрушка
Соль, перец добавить по вкусу
Как приготовить салат с курицей и кукурузой
Куриное филе порезать некрупно ломтиками. Обжарить на растительном масле на среднем огне в течение 5-8 минут, затем добавить лук полукольцами и жарить еще 5 минут. Яйца нарезать кубиками. Взять большую глубокую салатницу, сложить туда курицу с луком, убрав лишнее масло, яйца, кукурузу и порубленный лук. Посолить, поперчить, добавить майонез и все аккуратно перемешать. Перед подачей украсить листиками петрушки. Для заправки можно приготовить домашний майонез из рецепта для салата "Цезарь". В этом случае добавлять вторую часть смеси со анчоусами не нужно.