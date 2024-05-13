Три рецепта вкусных салатов с яйцами: с копченой курицей, ананасами и пекинской капустой

Яйца – обязательный ингредиент во многих вкусных и популярных салатах. Zakon.kz собрал рецепты самых простых рецептов салатов на каждый день и праздничный ужин.

Рецепты салатов с яйцами очень простые и их можно быстро приготовить. Ингредиенты также легко найти в ближайшем супермаркете, поэтому их всегда можно использовать, если гости нагрянули без приглашения.

Салат из копченой курицы с сухариками

Для приготовления салата вам понадобятся:

Яйца – 2 шт.

Курица копченая – 300 г

Картофель – 3 шт.

Морковь – 150 г

Сухарики – 100 г

Лук – 1 шт.

Огурцы свежие – 1 шт.

Зеленый лук – пол пучка

Растительное масло – 1 ст. ложки

Майонез – 2 ст. ложки

Петрушка свежая по желанию

Соль и перец по вкусу.

Фото: pexels

Как приготовить салат из копченой курицы с сухариками

Отварить яйца и картофель (в мундире). Лук и морковь почисть, морковь натереть на терке, лук мелко порезать. Налить в сковороду растительное масло, разогреть, добавить туда лук и морковь и приготовить до мягкости. Картофель и яйца остудить. После этого почистить и порезать небольшими кубиками. Копченую курицу нарезать так же на небольшие кубики. Огурец и зеленый лук порезать мелко. В глубокую салатницу сложить все ингредиенты. Посолить и заправить майонезом. Перемешать, сверху посыпать сухариками.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Простой и быстрый рецепт вкусного салата. Для приготовления необходимо взять:

Яйца – 4 шт.

Крабовые палочки – 200-300 г

Консервированная кукуруза – 200 г

Пекинская капуста – 300 г

Для заправки:

Майонез или сметана – 2-3 ст. ложки

Соль и перец добавить по вкусу.

Фото: freepik

Как приготовить салат с пекинской капустой и крабовыми палочками:

Яйца отварить, остудить и натереть на крупной терке. Крабовые палочки порезать на небольшие кубики. Пекинскую капусту порезать соломкой. В глубокую емкость сложить все ингредиенты, посолить и поперчить, заправить майонезом или сметаной. Все перемешать и переложить в салатник для подачи.

Салат с курицей и ананасами

Для этого салата лучше использовать куриное филе. Для приготовления вам понадобятся:

Яйца – 2 шт.

Курица (в отварном виде) – 300 г

Консервированные ананасы – 150 г

Консервированная кукуруза – 100 г

Грецкие орехи (очищенные) – 100 г

Петрушка (по желанию) – несколько веточек

Для заправки:

Майонез – 2 ст. ложки

Соль и перец добавить по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Курицу отварить, вынуть из бульона и дать остыть. Яйца отварить, остудить. Курицу порезать кубиками, яйца нарезать мелко. Грецкие орехи порубить. Ананасы достать из банки и порезать кубиками, как курицу. С консервированной кукурузы слить жидкость из банки. В глубокую емкость сложить порезанные курицу, яйца, ананасы, кукурузу, грецкие орехи. Заправить майонезом, посолить-поперчить и перемешать. Выложить в салатник для подачи. Можно также украсить половинками грецких орехов.