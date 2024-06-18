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Какие две диеты помогают снизить уровень сахара в крови

советы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 23:50 Фото: pixabay
Специалист по интегративной медицине Лаура Сэслоу рассказала, что высокожировая диета с малой долей углеводов в рационе (кето) и низкокалорийное, "жидкое" питание помогают снизить и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом первого типа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MedicalXpress, эффективность низкокалорийной диеты на основе жидких продуктов (таких как супы и смузи) была доказана в ходе научной работы, проведенной в Британии. В рамках эксперимента около 300 человек были распределены на две группы для трехмесячного соблюдения "жидкой" диеты (участники потребляли около 850 калорий в день) или своего обычного рациона питания. Через год 46% испытуемых из первой группы достигли "ремиссии" диабета. Под этим словом подразумевалось устойчивое поддержание уровня сахара в крови в рамках нормы без применения лекарств.

Сэслоу отметила, что существует и другая эффективная методика контроля сахара в крови с помощью питания. Она называется кето-диетой и подразумевает ограничение потребления углеводов до 20-35 гр. в день, а также увеличение доли жиров в рационе. Согласно исследованию ученых из университета Индианы, "урезание" углеводов, снижает вероятность резких многократных колебаний концентрации глюкозы в крови.

Издание уточняет, что на кето-диете рекомендуется употреблять говядину, свинину, курицу, рыбу и морепродукты, сыры с высоким содержанием жира и овощи с низким содержанием углеводов, такие как авокадо, шпинат, баклажаны, огурцы, цуккини, зеленый перец, брокколи и цветная капуста.

Кроме того, результаты исследования ученых из университета Индианы показали, что 47% добровольцев, придерживающихся такого питания, смогли через год достичь диабетической ремиссии или отмены препаратов инсулина.

Ранее сообщалось, какая диета снижает риск летального исхода.

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