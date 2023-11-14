Как защититься от диабета: советы врача

Слепота, ампутация конечностей, инфаркт и инсульт – далеко не полный список того, чем грозит диабет. При этом заболеть может практически любой. Как уберечься от диабета и его последствий, рассказал врач-эндокринолог Михаил Пешеходов, сообщает Zakon.kz.

14 ноября под эгидой ВОЗ ежегодно отмечается всемирный день борьбы с диабетом. Дата была выбрана в знак признания заслуг одного из первооткрывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. При этом благодаря древним книгам можно понять, что сам по себе диабет – болезнь не новая. Так, доктора считают, что еще в Ветхом Завете описан эпизод гипогликемии у Исава: голод был настолько невыносим, что Исав "продал свое право первородства за чечевичную похлебку брату Иакову"



Первая попытка классифицировать диабет предпринята в 1880 году французским ученым Этьеном Лансеро. Открытие молекулы инсулина группой канадских ученых в 1921 году явилось революционным достижением медицины XX столетия и было удостоено Нобелевской премии. С тех пор качество жизни пациентов улучшается год от года. Вместе с тем, по всему миру отмечается рост заболеваемости диабетом.

– Михаил Владимирович, последнее десятилетие стало катастрофическим по заболеваемости диабетом?

– Действительно, по последним данным, численность больных диабетом в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза, и к концу 2021 года превысила 537 млн человек. Согласно прогнозам Международной диабетической федерации (IDF) к 2030 году диабетом будет страдать 643 млн человек, а к 2045 году – 783 млн человек.

Однако, надо отметить, эти данные недооценивают реальное количество пациентов, поскольку учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания. Так, результаты масштабных эпидемиологических исследований показали, что до 54% случаев заболевания остается не диагностированным.

Сегодня катастрофический рост числа заболевших принимает характер глобальной неинфекционной эпидемии. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности населения и смерти (атеросклероз, рак и сахарный диабет).

– Кто чаще подвержен заболеванию?

– Болезнь может появиться в любом возрасте: как у новорожденных младенцев, так и в глубокой старости, страдают и женщины, и мужчины.

Это хроническое заболевание обмена веществ, в основе которого лежит нарушение секреции инсулина поджелудочной железой и его действия на организм. Есть различные варианты (или типы) сахарного диабета. Но все они, независимо от типа, проявляются стойким повышением сахара крови.

– При диабете страдает весь организм, различные его органы. Какие последствия для больного сахарным диабетом несет это заболевание?

– Хронически повышенный сахар крови при диабете и является тем самым поражающим фактором, который приводит к повреждению различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и магистральных кровеносных сосудов головного мозга и нижних конечностей.

Инфаркт сердца, инсульт головного мозга, утрата зрения вплоть до полной слепоты, почечная недостаточность вплоть до аппарата искусственной почки, гангрена ног и ампутация – самые опасные последствия диабета и основная причина инвалидности и смертности больных.

– Вы сказали про утрату зрения. Вы работаете в научном центре, который занимается вопросами зрения. Сегодня даже в таком месте востребован эндокринолог?

– Орган зрения является наиболее уязвимым при диабете. Высоким сахаром поражаются многие структуры глазного яблока – роговица, угол передней камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка.

Диабетическое поражение сетчатки – наиболее грозное осложнение, поражающее многих пациентов и являющееся основной причиной потери зрения среди трудоспособного населения.

– Как часто вы сталкиваетесь в своей практике с офтальмологическим проявлениями сахарного диабета?

– Эндокринолог сталкивается с этим практически постоянно. Каждый больной диабетом спустя 5 лет заболевания уже имеет повреждение глаз. А многие и раньше.

– Но сегодня методы борьбы с диабетом становятся более технологичными, они продлевают жизнь пациента. А можно ли при этом сохранить зрение?

– К счастью, наука не стоит на месте. Специализированные врачи-офтальмологи на современном диагностическом оборудовании способны увидеть поражения сетчатки на самых ранних стадиях. Это позволяет заблаговременно начать лечение.

Самым эффективным методом лечения является лазерная операция на сетчатке. Выполняет хирург-офтальмолог на специальном оборудовании. Во время процедуры луч лазера буквально "запаивает" сетчатку вокруг патологического участка. Это останавливает прогрессирование заболевания, предотвращает отслойку сетчатки и слепоту, а также позволяет избежать более тяжелых хирургических операций в будущем.

– Какую роль в лечении сахарного диабета играет ранняя диагностика?

– Ранняя диагностика – самое главное и для врача, и для пациента. Она дает нам возможность выиграть время и принять меры заранее, чтобы не допустить более тяжких последствий на глаза.

Все международные и национальные ассоциации офтальмологов и эндокринологов в один голос призывают всех пациентов с диабетом ежегодно 1-2 раза проходить диагностические осмотры офтальмолога.

– Кроме генетического фактора риска, есть и другие. А как не допустить диабет, какие есть способы профилактики?

– Причинами диабета, помимо генетических факторов, а именно — нарушения обменных процессов, могут стать: недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение; неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов.

Профилактика заболевания сводится к устранению этих факторов. Сюда можно и нужно включить умеренную диету, подразумевающую сбалансированное питание.

Употребление рафинированных углеводов, таких как сахар, конфеты, печенье, торты, мед, джемы и т.д. и насыщенных жиров должно быть снижено до минимума.

Основу питания должны составлять сложные углеводы и продукты, богатые растворимыми волокнами. В процентном соотношении содержание БЖУ (белки-жиры-углеводы) в пище должно быть: овощи (клетчатка) – 50%, углеводы – 25 %, белки + жиры – 25 %

Предпочтение отдается белому мясу птицы, нежирной рыбе, блюдам из овощей, отварам трав, компотам без добавления сахара. Жареную пищу заменяют отварной, тушеной, запеченной.

Сладости, газированные напитки, десерты, растворимые напитки с сахаром, фаст-фуды, копченое, соленое необходимо исключить из рациона.

Необходима разумная физическая нагрузка. Физическая активность улучшает процессы метаболизма и повышает чувствительность тканей организма к инсулину.

Такая профилактика сахарного диабета будет во благо для всего организма. Правильная система питания, умеренная физическая активность, контроль веса являются базовыми понятиями для профилактики не только сахарного диабета, но и гипертонической болезни, инсульта, инфаркта. Для раннего выявления сахарного диабета необходимо определять уровень сахара хотя бы один раз в год, - заключил доктор Пешеходов.

Наталья Бойко, АПН