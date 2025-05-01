Магазинный маринад для шашлыка может убить здоровье

Серьезную угрозу для здоровья могут представлять магазинные маринады для шашлыка. Так как нередко маринадами производители скрывают несвежесть мяса, которое теряет естественные запах и цвет, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории Екатерина Кашух советует:

"Если вы все же решили купить готовый замаринованный шашлык, обязательно изучите состав – он должен быть максимально простым и понятным".

Также стоит обратить внимание на срок годности.

"Оцените внешний вид продукта – маринад должен быть однородным, без признаков плесени или посторонних включений, а упаковка должна сохранять герметичность. Проверьте запах – если почувствуете "аромат" протухания, шашлык употреблять нельзя". Екатерина Кашух

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К числу наиболее опасных маринадов, по словам специалиста, можно отнести майонез – помимо высокой калорийности, он содержит большое количество жиров, которые могут спровоцировать обострение холецистита и панкреатита.

Также по возможности стоит выбирать кетчупы и соусы, которые содержат меньше добавок, способных вызвать изжогу и боль в животе.

Особенно осторожно следует подходить к выбору маринадов с уксусной кислотой или эссенцией. Эти агрессивные вещества способны повредить слизистую оболочку желудка, что может привести к эрозиям или язвам.

И конечно же, при самостоятельном мариновании шашлыка также следует придерживаться правил:

"Оптимальное время выдержки зависит от типа мяса: курице достаточно мариноваться от 30 минут до двух часов, свинине – 2-4 часа, говядине – 4-8 часов, а баранине – от 6 до 12 часов. Готовый шашлык хранится в холодильнике не более суток".

Как отметила в беседе с Life.ru специалист, некоторые сочетания продуктов могут вызвать неприятные ощущения в животе.

К примеру, сладкие газированные напитки способствуют вздутию, а жирная пища в комбинации с алкоголем увеличивает риск панкреатита. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистой системы, диабетом и ожирением следует проявлять особую осторожность при употреблении шашлыка.

Для того чтобы сделать шашлык более полезным, лучше выбирать нежирные сорта мяса, такие как куриная грудка, индейка или постная свинина.

Для маринада предпочтительнее использовать натуральные компоненты – лимонный сок, кефир, минеральную воду, лук, чеснок и различные травы. А готовить мясо лучше на углях, а не на сильном огне, чтобы снизить образование канцерогенных веществ.

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Ранее эксперт назвала допустимую порцию шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья. По словам диетолога и эндокринолога Джанеты Борлаковой, оптимальная порция шашлыка составляет 100-150 граммов.