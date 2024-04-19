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Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения

Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 04:07 Фото: pixabay
Российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что должно быть на столе для качественного переваривания, а кишечник работал как часы, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Лебедева перечислила продукты которые помогают кишечнику:

  • Кисломолочка каждый день: Йогурт и кефир – не просто вкусные, они напичканы пробиотиками, которые дружат с вашей микрофлорой и поддерживают её в тонусе.
  • Капуста и огурцы в банке: Да-да, ферментированные продукты! Они не только хрустят приятно на зуб, но и богаты антиоксидантами, которые защищают нас от негативных воздействий.
  • Гречка – не просто каша: Это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих "трафик" в кишечнике.
  • Оливковое масло – залог мира в животе: Ненасыщенные жиры в его составе успокаивают воспаления и делают вас счастливее.
  • Бананы – сладкие помощники: Клетчатка в них поддерживает рост полезных бактерий, так что свободно добавляйте их в свой завтрак.
  • Овсянка для хорошего начала дня: Она помогает вашему кишечнику работать как часы.
  •  Жирная рыба – ваш личный защитник: Омега-3 кислоты в ней борются с воспалениями, а также питают мозг и сердце.
  • Зеленый чай – за чистоту и порядок: Он помогает контролировать популяцию вредных бактерий и облегчает воспаления.

Ранее другой российский врач  Ирина Баранова составила список "обязательных" витаминных продуктов в рационе.

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