Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения

Фото: pixabay

Российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что должно быть на столе для качественного переваривания, а кишечник работал как часы, сообщает Zakon.kz.

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