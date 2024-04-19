Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения
Фото: pixabay
Российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что должно быть на столе для качественного переваривания, а кишечник работал как часы, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале доктор Лебедева перечислила продукты которые помогают кишечнику:
- Кисломолочка каждый день: Йогурт и кефир – не просто вкусные, они напичканы пробиотиками, которые дружат с вашей микрофлорой и поддерживают её в тонусе.
- Капуста и огурцы в банке: Да-да, ферментированные продукты! Они не только хрустят приятно на зуб, но и богаты антиоксидантами, которые защищают нас от негативных воздействий.
- Гречка – не просто каша: Это кладезь растворимых и нерастворимых волокон, регулирующих "трафик" в кишечнике.
- Оливковое масло – залог мира в животе: Ненасыщенные жиры в его составе успокаивают воспаления и делают вас счастливее.
- Бананы – сладкие помощники: Клетчатка в них поддерживает рост полезных бактерий, так что свободно добавляйте их в свой завтрак.
- Овсянка для хорошего начала дня: Она помогает вашему кишечнику работать как часы.
- Жирная рыба – ваш личный защитник: Омега-3 кислоты в ней борются с воспалениями, а также питают мозг и сердце.
- Зеленый чай – за чистоту и порядок: Он помогает контролировать популяцию вредных бактерий и облегчает воспаления.
Ранее другой российский врач Ирина Баранова составила список "обязательных" витаминных продуктов в рационе.
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