Почему нельзя пропускать завтрак, раскрыл врач

Неконтролируемое переедание к вечеру может быть спровоцировано систематическим пропуском завтрака. Об этом рассказал российский гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщает Zakon.kz.

Он предупредил об опасности такой привычки.

"Пропускать завтрак систематически – это не безобидная привычка, а признак того, что питание уже сбито. Организму наутро не хватило энергии, заначка гликогена потрачена, а чувство голода перетерплено. В результате днем наступает суета, полноценный обед пропускается, и к вечеру голод достигает пика, провоцируя неконтролируемое переедание", – написал Сергей Вялов в своем Telegram-канале 28 июля 2026 года.

Такой цикл, как отметил специалист, замыкается: "вечернее обжорство растягивает желудок и вызывает тяжесть, из-за которой снова пропускается завтрак".

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