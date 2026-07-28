Почему нельзя пропускать завтрак, раскрыл врач
Он предупредил об опасности такой привычки.
"Пропускать завтрак систематически – это не безобидная привычка, а признак того, что питание уже сбито. Организму наутро не хватило энергии, заначка гликогена потрачена, а чувство голода перетерплено. В результате днем наступает суета, полноценный обед пропускается, и к вечеру голод достигает пика, провоцируя неконтролируемое переедание", – написал Сергей Вялов в своем Telegram-канале 28 июля 2026 года.
Такой цикл, как отметил специалист, замыкается: "вечернее обжорство растягивает желудок и вызывает тяжесть, из-за которой снова пропускается завтрак".
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Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что летом завтрак должен быть легким, но при этом обеспечивать организм белком, витаминами, клетчаткой и сложными углеводами. По его словам, одним из самых полезных вариантов может быть овсянка холодного приготовления. Еще один подходящий вариант – творог с овощами и зеленью. Также в жару можно выбрать омлет или яичницу с овощами.