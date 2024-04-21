Удачный день для романтики: любовный гороскоп на 21 апреля

Астрологи опубликовали любовный гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье, 21 апреля. На что стоить обратить внимание при построении отношений, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен захочет быть в центре внимания, поэтому не заметить его будет трудно. Его заводная энергия будет бить ключом, толкая на непредсказуемые поступки, заставляя ярко одеваться, громко смеяться и уверенно себя вести. Неудивительно, что Овен сегодня за вечер вряд ли хотя бы пять минут пробудет один: в поклонниках (или поклонницах) у него недостатка не будет. В завистниках, впрочем, тоже.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня, какая бы сложная ситуация ни складывалась у Тельца в отношениях со своим любимым человеком, он способен ее разрядить. Его деликатность, дружелюбие и чувство юмора окажутся лучшим оружием против раздражительности партнера. Конечно, Тельцу придется набраться терпения, чтобы не сорваться в ответ. Но, поверьте, оно того стоит: Телец сегодня имеет шанс ощутить, что чувствует дрессировщик, когда грозные львы послушно ложатся у его ног.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня день, когда Близнецы будут с трудом управлять своими бурными желаниями и эмоциями. Если у них есть любимый человек, им стоит провести вечер с ним, не отходя ни на шаг, иначе возможны накладки. Если же Близнецы свободны от обязательств, сегодня их может захватить и увлечь водоворот романтических страстей. Конечно, совсем уж терять голову не стоит, но если все "за", почему бы и нет? Тем более сегодняшние приключения Близнецов вполне способны перерасти в полноценные чувства.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды советуют Раку не беспокоиться о развитии своих романтических отношений, даже если небольшие поводы для этого есть. На самом деле Рак и его любимый человек (что бы они сами ни думали по этому поводу) находятся на правильном пути. Ну а тревоги и беспокойства – это нормально. Они всего лишь показывают Раку, как упорно сопротивляется переменам в личной жизни консервативная часть его внутреннего "Я".

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня очень удачный день для Льва в романтическом плане. Гармония в его душе, как зеркало, будет отражением гармонии в его личной жизни. Это не значит, что отношения Льва с противоположным полом сами по себе будут складываться идеально. Это значит лишь то, что любую ситуацию, связана ли она с любимым человеком или касается новых знакомств, Лев сегодня сумеет обернуть себе на пользу, из двух минусов умудрившись сделать один большой плюс.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня чувства Девы будут обострены, и она способна во всем делать из мухи слона – неважно, плохого это касается или хорошего. Звезды предупреждают, что склонность драматизировать ситуацию может ей помешать, когда она останется наедине с любимым человеком. Сегодня мало кто способен выдержать перепады бурных эмоций Девы. Деве необходимо сдерживаться в общении с партнером, если она не хочет его напугать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня судьба может свести Весы с человеком "не их типа", на которого в другой ситуации Весы внимания бы не обратили. Звезды советуют им не быть слишком консервативными: если все остальное в нем привлекает, стоит ли обращать внимание на "тип"? Притяжение противоположностей – такая же естественная вещь, как союз между мужчиной и женщиной: это совершенно разные миры, но они отлично дополняют друг друга!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион может почувствовать, что панцирь, которым он сам себя окружил, становится тоньше. Это может проявиться в повышенной чувствительности и сентиментальности Скорпиона, а также в том, что он будет больше обычного уязвим и раним. Любимый человек, даже сам того не желая, сегодня способен задеть его любым неосторожным словом! Зато и исправить это он сможет также легко, воспользовавшись нежностью и лаской. Против такого мощного оружия обидчивость Скорпиона не устоит!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня не заметить Стрельца будет так же трудно, как не смотреть на яркий огонь: он способен пылать не хуже. Его улыбка, движения, взгляд будут обладать страстностью и особенным магнетизмом. Звезды советуют Стрельцу не стесняясь использовать этот огромный романтический потенциал в своих эгоистических целях. Его огонь – это волшебная сила, которая сегодня способна распахивать перед Стрельцом и двери, и сердца.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог может быть разочарован своим любимым человеком. Причиной этому способны стать невыполненные обещания, завышенные ожидания, обиды. Возможно, избранник Козерога что-то пообещал, но не сделал? Или преподнес подарок, который Козерога разочаровал? Звезды сегодня советуют Козерогу не мелочиться: подумаешь, что-то недополучено. Стоит похвалить возлюбленного хотя бы за намерения, и в следующий раз он не пожалеет для Козерога времени и сил.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня, даже если Водолей думает, что знает о любви все, судьба способна его сильно удивить. Особенно если Водолей пока одинок и находится в поиске. Сегодня на личном фронте его могут ждать любые сюрпризы, переживания и бури страстей. Возможно даже, Водолей совсем потеряет голову и узнает не понаслышке, что такое любовь с первого взгляда. Если же у Водолея есть партнер, этот вечер станет для них обоих особенным.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам следует помнить: если они хотят что-либо получить, придется для начала это озвучить. Если втихомолку переживать, ведя с собой внутренний диалог, никогда ничего не добьешься. Особенно это касается любви и отношений. Любимый человек – не телепат, чтобы читать мысли, так что если Рыбы, к примеру, хотят его обнять или поцеловать, то сегодня лучший способ получить желаемое – прямо заявить об этом.

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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.