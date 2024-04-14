Борьба разума и сердца: любовный гороскоп на 14 апреля

В Сети появился любовный гороскоп на воскресенье, 14 апреля, для всех знаков зодиака. На какие моменты любовных отношений сегодня стоит обратить внимание, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня от проницательного взгляда Овна ничего не укроется, и ему стоит воспользоваться этим, чтобы навести порядок в своей личной жизни. В этот день ему будет доступно не только то, что лежит на поверхности: Овен сможет заглянуть в самые далекие закоулки человеческой души, поняв механизмы причин и следствий. Звезды советуют Овну сегодня посмотреть на свои отношения беспристрастно, а потом уже решать, нравится ему увиденное или нет.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды советуют Тельцу в спорных ситуациях прислушиваться к своему чутью: оно будет обострено до предела! В общении с противоположным полом его интуиция будет подобна детектору лжи: Телец способен тонко чувствовать истинные намерения своего партнера. Именно поэтому процесс романтических ухаживаний сегодня будет упрощен до передела: почувствовав подвох, Телец просто скажет "нет". Если же намерения партнера чисты, Телец сам откроется ему навстречу.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня в делах любовных Близнецов ожидает день противоречий, когда ум с сердцем будут не в ладу. Логика может подсказывать им одно, а интуиция и чувства – совершенно другое, ведя в душе Близнецов настоящую борьбу. Чтобы не метаться из крайности в крайность, Близнецам сегодня понадобится помощь со стороны. Можно обратиться к кому-нибудь за советом, но лучше, если Близнецы для начала сами разберутся в своих чувствах и успокоятся, настроившись на гармоничную волну.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня день, когда Раку для того, чтобы принять серьезное решение, необходимо посоветоваться со своим любимым человеком. Лучше всего, если Рак познакомит партнера со всеми возможными вариантами решений – не исключено, что избранник, посмотрев на них свежим взглядом, предложит свои. Рак сам удивится тому, насколько сегодня прояснится в голове после такой консультации. Многое встанет на свои места и принимать решение будет гораздо проще.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву и его любимому человеку необходимо решить ряд спорных вопросов, которые мешают их отношениям развиваться. Ничего не поделаешь – обиды, которые втихомолку копятся месяцами, проблемы не решат. Сегодня для Льва и его партнера настало время поговорить по душам и вместе выбрать то направление, в котором они оба согласны двигаться дальше. Но перед этим им придется избавиться от накопившихся претензий и обид.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня, вероятно, Деву и ее любимого человека ждет непростой разговор. Как бы ни хотелось при этом Деве высказать все, что накипело в ее душе, звезды советуют ей воздержаться: такие вопросы слишком деликатны, чтобы рубить с плеча. Кроме того, Деве не следует забывать, что ее точка зрения не единственно верная. Все то, что видит Дева, она наблюдает со своей колокольни, если же она хочет наладить отношения, ей надо с этой колокольни слезть и попытаться встать на точку зрения партнера.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам необходимо оценить ситуацию в отношениях с любимым человеком. Возможно, в последнее время она накалилась до предела. Или же Весам и их избраннику мешают непонимание и обиды? Как бы то ни было, если Весы сегодня будут и дальше настаивать на своем, ситуация рискует обостриться. Лучшее, что они могут сделать, – это уступить или хотя бы взять тайм-аут. Несколько дней отдыха пойдут им с партнером на пользу, вызывая желание поскорее помириться и пойти на компромисс.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет настроен на выяснение отношений со своим любимым человеком. Возможно, еще с утра Скорпиона будет волновать какой-то вопрос, и он сделает все для того, чтобы прояснить ситуацию до конца. Плохо только, что в своем похвальном стремлении докопаться до сути Скорпион может проявить жесткость и даже жестокость. Сегодня, стремясь к истине, он способен идти напролом, не замечая, что при этом задевает чувства своего избранника.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня, если Стрелец хочет произвести впечатление на противоположный пол, ему не стоит скромничать! Неважно, собирается ли он целенаправленно завоевать чье-то сердце или просто завести пару-тройку новых знакомств, смелость и уверенность в себе будут залогом его побед на любовном фронте. Даже если в обычной жизни Стрелец не любит привлекать к себе внимание, сегодня самым уместным для Стрельца-женщины будет образ неотразимой женщины-вамп. Ну а для мужчины – образ пылкого Казановы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу в делах любовных может представиться шанс исправить что-то из своих прошлых ошибок. Или как минимум в похожей ситуации их не повторять. Однако если Козерог хочет, чтобы его нынешние отношения оказались продолжительнее и успешнее прежних, ему придется что-то кардинально в себе поменять. Возможно, в любви Козерогу мешают его привычки, а может быть, образ действий или образ мыслей. Сегодня ему достаточно заглянуть в себя, чтобы это понять.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует подвергнуться критике со стороны своего любимого человека. Причем необязательно, что эта критика окажется беспочвенной. Безусловно, подобное всегда неприятно, и первой реакцией у Водолея сегодня может стать отторжение и обида. Однако звезды советуют ему попробовать посмотреть на вещи с другой стороны. Возможно, у его избранника действительно серьезные поводы для критики. Так почему бы не отнестись к этому с пониманием?

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в отношениях Рыбы будут склонны передавать инициативу своему любимому человеку и взваливать на него весь груз ответственности заодно. Сами же Рыбы будут настроены достаточно инфантильно: им захочется, чтобы их выслушали, пожалели, дали совет, если надо – помогли. Хорошо, если сегодня партнер отнесется к этому с пониманием и подставит Рыбам свое надежное плечо, если же нет – в их отношениях может прибавиться взаимных претензий.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.