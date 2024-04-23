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Специалисты рассказали, чем богаты финики

Специалисты рассказали, чем богаты финики, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 05:00 Фото: pixabay
Эксперты из "Роспотребнадзора" рассказали, что съедобные плоды финиковой пальмы богаты витаминами и минералами, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты, финики ценят за то, что они отлично насыщают и дают силу.

Плоды богаты:

  • медью;
  • железом;
  • магнием;
  • цинком;
  • марганцем;
  • калием;
  • кальцием;
  • витаминами А, С, В1, В2, В6.

Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.

Плоды финика:

  • помогают бороться с вирусными инфекциями;
  • успокаивают кашель и выводят мокроту;
  • обладают общеукрепляющим действием;
  • способны тонизировать и придавать силы.

Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ.

"Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место", - заключили эксперты.

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