Специалисты рассказали, чем богаты финики

Эксперты из "Роспотребнадзора" рассказали, что съедобные плоды финиковой пальмы богаты витаминами и минералами, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты, финики ценят за то, что они отлично насыщают и дают силу.

Плоды богаты:

медью;

железом;

магнием;

цинком;

марганцем;

калием;

кальцием;

витаминами А, С, В1, В2, В6.

Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.

Плоды финика:

помогают бороться с вирусными инфекциями;

успокаивают кашель и выводят мокроту;

обладают общеукрепляющим действием;

способны тонизировать и придавать силы.

Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ.

"Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место", - заключили эксперты.

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