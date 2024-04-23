Специалисты рассказали, чем богаты финики
Фото: pixabay
Эксперты из "Роспотребнадзора" рассказали, что съедобные плоды финиковой пальмы богаты витаминами и минералами, сообщает Zakon.kz.
Как отметили специалисты, финики ценят за то, что они отлично насыщают и дают силу.
Плоды богаты:
- медью;
- железом;
- магнием;
- цинком;
- марганцем;
- калием;
- кальцием;
- витаминами А, С, В1, В2, В6.
Финики достаточно калорийны, однако из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.
Плоды финика:
- помогают бороться с вирусными инфекциями;
- успокаивают кашель и выводят мокроту;
- обладают общеукрепляющим действием;
- способны тонизировать и придавать силы.
Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ.
"Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место", - заключили эксперты.
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