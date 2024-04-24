Ранняя клубника – чем опасна, и как выбрать хорошую ягоду

Клубника – первая свежая ягода, которую видят на прилавках казахстанцы. Трудно удержаться от покупки, но зачастую сделать это необходимо. Zakon.kz узнал, чем опасна ранняя клубника, и как определить вредный продукт.

Клубника отличается не только по сортам, но и по срокам созревания. В Казахстане выращивают клубнику ранних, сезонных и поздних сортов. Последнюю можно встретить на базаре даже в конце ноября, когда лежит снег. Она не бывает крупной, имеет яркий аромат и сладкий вкус. Как правило, никаких жалоб на качество поздней клубники не поступает, та же ситуация с ягодой, созревающей по сезону. Большинство претензий у покупателей к сортам клубники, которые появляются на прилавках ранней весной. Для Алматы – середина мая, считается нормальным сроком для созревания ранних местных сортов клубники. В апреле на рынках можно увидеть только привозную ягоду, как правило, клубнику везут из Узбекистана или юга страны. В некоторых случаях на прилавки попадает клубника, выращенная под пленкой на грядках в грунте. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к первой клубнике. Прежде всего, необходимо узнать – откуда привезли ягоду, для чего попросить у продавца сертификат. Просмотреть насколько клубника свежая, и какое количество нитратов содержит.



Чем опасны для здоровья нитраты в ранней клубнике

Нитраты используются в качестве удобрения при выращивании клубники, и они не входят в список запрещенных. Проблема в количестве химикатов и сроках, когда сельхозпроизводители их применяют для подкормки. Общее правило для всех ягодных, овощных и фруктовых культур растений – вносить удобрения до того момента, когда появилась завязь плода. К сожалению, это правило часто нарушается особенно при выращивании клубники. Ягода пользуется большим спросом и имеет высокую цену, а чем больше и тяжелее каждая ягодка, тем больше вес. А чем раньше срок – тем выше стоимость, отсюда такое количество нитратной ранней клубники.





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В организме человека нитраты, попадая в кровь, трансформируют гемоглобин в метгемоглобин, который утрачивает способность переносить кислород и углекислый газ, из-за чего происходит кислородное голодание на клеточном уровне. Если съедать много клубники и делать это часто, то со временем это может привести к аллергическим заболеваниям и/или болезням, связанным с нарушением обмена веществ. Другая крайность – повышенное содержание нитратов в ранней клубнике приводит к пищевому расстройству, диареи, тошноте и отравлении. В некоторых случаях может понадобиться госпитализация.



Особенно не рекомендуется давать раннюю клубнику детям. Максимальное количество нитратов, которое допустимо съесть ребенку за один день со всеми продуктами – 50мг, если он съел полкилограмма клубники, в которой было выявлено 200 мг/кг нитратов, то норма будет превышена в два раза. Очевидно, что это приведет к отравлению.

Как признаки указывают на избыток нитратов в ранней клубнике

Визуально можно определить, что клубника была закормлена химикатами. Ягода будет иметь неравномерный окрас, и выраженный запах химикатов.

Какую раннюю клубнику можно покупать

Специалисты рекомендуют не торопиться покупать первую клубнику, а подождать местные ранние сорта. В этом случае, будет легче разобраться: кто перестарался с удобрением, а кто из сельхозпроизводителей знал меру. Тем более, что у многих имеются свои проверенные торговые точки, где они купят хорошую и безопасную клубнику. Если все же появилось желание купить ягоду раньше сроков для своей местности, то нужно обратить внимание на использование других химикатов. Клубника – скоропортящаяся ягода, и максимальное количество часов, которое она может без ущерба находиться при комнатной температуре – около 8 часов. Если ягода где-то лежала, или добиралась до прилавка 2-3 дня, и продолжает держать внешний вид, то скорей всего клубника подвергалась дополнительной химической обработке.





Фото: freepik

Активные продажи местных ранних сортов клубники в Алматы и области, как правило, начинаются с середины мая, в июне подключаются сорта сезонные и торговля ими продолжается до конца июня. Поздние сорта клубники созревают в августе, и далее по нисходящей – сентябрь и октябрь месяцы.

