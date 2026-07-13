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Советы

Что аллергикам нельзя делать утром, раскрыла врач

девушка, цветы, аллергия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:40 Фото: magnific
Аллергикам не стоит открывать окна утром, чтобы не дышать пыльцой. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, дерматолог Каринэ Варданян, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 13 июля 2026 года специалист отметила, что лето – не менее сложный сезон для аллергиков, чем весна.

"В жару пыльца разносится активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые – поэтому симптомы поллиноза ощущаются острее, чем в прохладные дни. Пик выброса пыльцы обычно приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше держать окна закрытыми, а проветривать квартиру ближе к вечеру или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе временно снижается", – пояснила Каринэ Варданян.

После прогулки в период активного цветения, как уточнила врач, важно не откладывать душ: пыльца оседает на коже, волосах и одежде, поэтому уличные вещи лучше сразу отправить в стирку, а не вешать рядом с местом для сна.

"Если весной аллергию провоцируют деревья – береза, ольха, орешник, то с начала июня им на смену приходят злаковые и луговые травы: тимофеевка, овсяница, рожь, пшеница. Ближе к концу июля начинают цвести сорные травы – амброзия, полынь, лебеда, и для многих пациентов это отдельный, самостоятельный пик сезона, который может быть даже тяжелее весеннего", – отметила Каринэ Варданян.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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