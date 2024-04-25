Названы вредные для здоровья человека продукты

Современные технологии изменили питание человека, насытив рацион вкусными и сытными продуктами. Zakon.kz узнал мнение специалистов, от каких продуктов лучше отказаться и почему там оказался популярный в мире тунец.

Какие продукты безопасны для здоровья

Медики единодушны в определении продуктов, не способных навредить организму. К ним относятся: овощи и фрукты, крупы, молочные продукты, цельнозерновой хлеб, мясо, не проходившее заводской обработки и консервации: говядина, птица, кролик и рыба. Правда, с видами рыб не все однозначно: тунец был отнесен специалистами к опасным продуктам.

Какие продукты вредны для здоровья







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Тунец попал в список "плохих" продуктов из-за способности рыбы при жизни в океане накапливать в себе ртуть. Крайне вредный химический элемент для здоровья человека, а в высокой концентрации просто убийственный. Термическая обработка тунца или шоковое охлаждение не избавляют и не уменьшают содержание ртути. Любые тяжелые металлы, включая ртуть, очень плохо выводятся из организма человека и имеют тоже свойство накапливаться. Поэтому врачи рекомендуют сократить употребление этой рыбы до минимума.



Консервы. Медикам не нравится в консервах (овощных, мясных и рыбных) высокое содержание соли. Соль – это один из видов натрия, который задерживает воду в организме. Отсюда происходит повышение артериального давления, которое часто не ощущается в первое время. Поэтому больным гипертонией, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, эндокринной системы и др. врачи запрещают употреблять консервы.





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Колбасы, сосиски, копчености. Помимо высокой концентрации соли, производители применяют еще ряд химических веществ в виде добавок для продления сроков хранения, улучшения внешнего вида и вкуса. В результате проведенных исследований данная категория продуктов была отнесена к группе риска образования рака прямой кишки. Поэтому врачи советуют сократить до минимума употребление колбас и других мясных продуктов. В качестве замены они предлагают отваривать либо запекать их самостоятельно в духовке и есть охлажденными.



Фастфуд. Очень вкусно, но вредно – основной вывод, сделанный экспертами. Для придания вкуса зачастую в продукцию фастфуда добавляют глутамат натрия, сахар и трансжиры. Трансжиры считают виновными в росте числа заболеваний сахарного диабета, ожирения и онкологии в мире. Помимо этих заболеваний, трансжиры приводят к нарушениям холестеринового обмена, что впоследствии способствует развитию атеросклероза.





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Газированные сладкие напитки. Как и в предыдущих случаях, вредны не сами напитки, а ингредиенты, которые они содержат. Сладкие газированные напитки производятся с чрезмерно большим содержанием сахара, а также углекислым газом. Каждый из этих ингредиентов негативно влияет на организм человека. Углекислота раздражает желудок, повышает кислотность, и как результат приводит к гастриту. Большое количество сахара ведет к нарушениям деятельности поджелудочной железы, что впоследствии приводит к сахарному диабету и ожирению. Другой напиток, отнесенный медиками к "плохим", – это энергетики. Там негативное влияние оказывает большое содержание кофеина, способное вызывать нарушение режима сна. Помимо этого, постоянное подстегивание нервной системы может привести к ее перегрузкам, отчего у людей возникает чувство тревожности, раздраженности и т.д.



Торты, конфеты, сдоба и выпечка. Как правило, при производстве всех этих продуктов, кроме конфет, используются трансжиры. К ним относятся кулинарный жир, маргарин, спреды и др. Но особенно медиков беспокоит свойство быстрых углеводов, содержащихся в этой группе продуктов. Об их вредном свойстве сказано уже много, главный негатив – они приводят к ожирению и, как следствие, сахарному диабету.

Специалисты с пониманием относятся к тому, что современному человеку невозможно отказаться от вкусных и неполезных продуктов, поэтому они рекомендуют сократить их количество в рационе до 15% от общего.