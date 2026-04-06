Когда начинать печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чаще всего православные христиане пекут куличи и красят яйца к Пасхе в Чистый четверг. Однако, как отмечает иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков), нет определенного регламента, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "РИА Новости" священник подчеркивает:

"Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг, пятница – совсем скорбный день, а в субботу, накануне Пасхи, угощения к столу освящают".

Пасха – это главный христианский праздник, он посвящен чуду воскресения Иисуса Христа. В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическая Пасха – 5 апреля.

Мы уже рассказывали, что в 2026 году Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля. Она начинается после Вербного воскресенья. Название связано со словом "страсти" – страданиями Иисуса Христа в последние дни его жизни. Этот период называют Великой седмицей, а каждый день – Великим.

O том, зачем красят яйца и пекут куличи, можно прочитать по этой ссылке.