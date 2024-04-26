Как по стопам ног поставить диагноз: диабет, атеросклероз и опухоль мозга

При диагностике врачи опираются не только на результаты анализов или УЗИ. У них есть специальный инструментарий, который сообщает им о диагнозе раньше, чем они увидят данные лабораторий. Zakon.kz узнал, какие состояния стопы ног должны насторожить человека и привести на прием.

Какие состояния стоп ног говорят о серьезных болезнях

Организм человека - большой подсказчик. Прежде чем дойти до крайне тяжелых состояний, он настойчиво сообщает о проблемах, стопы ног тоже умеют говорить.

На большом пальце ноги выпадают волосы

Симптом, официально включенный в медицинские справочники. Считается, что выпадение волос, в том числе, на большом пальце ноги может свидетельствовать об атеросклерозе. Объясняется это тем, что атеросклеротическая бляшка в сосуде нарушает питание волосяных фолликулов, в результате чего возникает ишемия в этом участке тела. Волосы, не получая необходимого количества питательных веществ, начинают выпадать. Но главная опасность в появлении атеросклероза – это нарушение сердечной деятельности, угроза возникновения ишемии сердца, и инфаркта. Поэтому врачи рекомендуют серьезно отнестись к ситуации и пройти обследование: сдать анализы на холестерин – маркер атеросклероза, и УЗИ сердца.

Трещины незаживающие на пятках

Помимо неприятного косметического эффекта, не заживающие трещины на пятках являются симптомом грозного заболевания – сахарного диабета. Данное состояние стопы имеет медицинское название - диабетическая полинейропатия. Помимо того, что трещина не заживает, человек еще и не испытывает боли. Дополнительный симптом заболевания объясняется тем, что избыточная глюкоза разрушает проводящую систему нервной клетки, и тот перестает передавать сигнал – боль в мозг. Если у человека наблюдаются оба фактора – незаживающая трещина и отсутствие при этом боли, необходимо обратиться к эндокринологу, и пройти обследование. Как правило, сдаются несколько анализов крови: на уровень сахара в крови, и гликированный гемоглобин. Врачи считают появление данных симптомов опасными, так как при отсутствии лечения у больного начинает развиваться гангрена. А это уже приводит к ампутации. В эндокринологии существует специальное название для данных проблем – диабетическая стопа.





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Резкий рост размера ноги

Резкое увеличение размера ноги медики считают патологией и симптомом серьезного заболевания мозга. Появление болезни может также сопровождаться увеличением кистей рук, носа и даже лица, которое приобретает грубые черты. Причина – возникновение небольшого образование в гипофизе головного мозга. Гипофиз – это железа, которая отвечает за гормон роста человека. Опухоль, даже небольшая, приводит к аномальной выработке гормона, что и влияет на рост стопы и рук. Поэтому врачи при появлении признаков рекомендуют обратиться к врачу, и пройти обследование, сделав обязательно МРТ головного мозга. В настоящее время патология легко поддается лечению и не требует серьезной операции.

Боль в стопе при ношении каблуков

Боль вызвана аномальным расположением стопы в обуви на каблуках. Если при нормальном положении нагрузка из-за веса идет на пятку, то на каблуках она перемещается на переднюю часть стопы. В результате длительного и многолетнего использования обуви на каблуке и болевого синдрома, возникает трансформация передней части стопы, рост шишки на большом пальце. Подобным образом организм пытается справиться с нагрузками, увеличивая размер передней части стопы. В некоторый случаях изменения настолько значительны, что требуется оперативное вмешательство. Врачи рекомендуют изменить приоритеты: каблуки надевать на торжественные и праздничные мероприятия, а в повседневной жизни отдать предпочтение обуви на низком каблуке.

Плохой запах от стоп ног

Рассматривается ситуация, когда человек тщательно соблюдает гигиену, но стопы продолжают источать неприятный запах. Это свидетельствует о появлении грибка – заболевание является заразным, и подхватить его можно в общественной бане или бассейне, а так же при использовании чужой обуви, если у владельца был грибок. Помимо этого, заболевание может возникнуть самостоятельно, если носить обувь, в которой нога постоянно и сильно потеет. Влажная и теплая среда способствует активному размножению грибка. Обычными средствами избавиться от неприятного заболевания нельзя, необходимо обратиться к врачу и пройти курс лечения.