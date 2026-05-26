Советы

Советы при диабете: как защитить стопы и предотвратить ампутацию

симптомы, требующие срочного обращения при диабете, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 19:27
Врач-эндокринолог Галина Страхова призвала при диабете обязательно обращать внимание на цвет кожи стоп, температуру, отеки, снижение чувствительности и наличие повреждений, чтобы избежать последующих проблем, сообщает Zakon.kz.

Эксперт в беседе с "Газетой.Ru" пояснила, что при диабете повреждаются нервные окончания, из-за чего снижается защитная чувствительность стоп. Одновременно высокий уровень сахара ускоряет развитие атеросклероза, ухудшая кровоток в нижних конечностях. Это приводит к тому, что даже небольшие раны заживают медленно и легко инфицируются, при этом боль может отсутствовать.

Врач подчеркнула важность ежедневного осмотра стоп. Проверку рекомендуется проводить вечером при хорошем освещении, осматривая кожу, включая межпальцевые промежутки, а также оценивая цвет, температуру и возможные отеки. При необходимости можно использовать зеркало или помощь близких.

Особую опасность представляют изменения цвета кожи – покраснение, посинение, побледнение или почернение пальцев, которые могут указывать на развитие гангрены. Насторожить также должны разница температур между стопами, выраженное увеличение одной ноги, онемение, жжение и ощущение "мурашек", свидетельствующие о диабетической нейропатии или осложнении типа стопы Шарко. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Диабетическая стопа – одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета, которое развивается постепенно и на ранних стадиях может протекать без выраженной боли. Однако со временем оно способно привести к гнойным инфекциям тканей и костей, гангрене и даже ампутации конечности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как перестать постоянно хотеть сладкое.

Елена Беляева
Елена Беляева
