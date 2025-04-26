Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Эксперт назвала допустимую порцию шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам диетолога и эндокринолога Джанеты Борлаковой, оптимальная порция шашлыка составляет 100-150 граммов.

Вместе с тем она советует выбирать для блюда нежирное мясо. К примеру, индейку или курицу.

"100-150 граммов достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке", – цитируют эксперта "Известия".

Дополнительно снизить нагрузку на организм помогут свежие овощи и зелень, которые следует подать к угощению.

Как предостерегла Борлакова, переизбыток жирного мяса в рационе грозит обострением хронических болезней поджелудочной железы, желчного пузыря и печени.

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