Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
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Эксперт назвала допустимую порцию шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.
По словам диетолога и эндокринолога Джанеты Борлаковой, оптимальная порция шашлыка составляет 100-150 граммов.
Вместе с тем она советует выбирать для блюда нежирное мясо. К примеру, индейку или курицу.
"100-150 граммов достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке", – цитируют эксперта "Известия".
Дополнительно снизить нагрузку на организм помогут свежие овощи и зелень, которые следует подать к угощению.
Как предостерегла Борлакова, переизбыток жирного мяса в рационе грозит обострением хронических болезней поджелудочной железы, желчного пузыря и печени.
К слову о переизбытке. Клинический психолог Дарья Яушева объяснила, почему мы едим, когда не голодны.
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