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Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Шашлык, еда, диета, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 16:24 Фото: pixabay
Эксперт назвала допустимую порцию шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам диетолога и эндокринолога Джанеты Борлаковой, оптимальная порция шашлыка составляет 100-150 граммов.

Вместе с тем она советует выбирать для блюда нежирное мясо. К примеру, индейку или курицу.

"100-150 граммов достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке", – цитируют эксперта "Известия".

Дополнительно снизить нагрузку на организм помогут свежие овощи и зелень, которые следует подать к угощению.

Как предостерегла Борлакова, переизбыток жирного мяса в рационе грозит обострением хронических болезней поджелудочной железы, желчного пузыря и печени.

К слову о переизбытке. Клинический психолог Дарья Яушева объяснила, почему мы едим, когда не голодны.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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