Какое мясо лучше выбрать для майских шашлыков

Российский врач-эндокринолог Елена Островская посоветовала употреблять шашлык из куриных бедер, так как он не слишком жирный, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, Островская назвала самым низкокалорийным мясом для шашлыка с наименьшим содержанием жира грудку индейки. Однако шашлык из такого мяса получится сухим. При этом хорошим выбором, по мнению врача, станут куриные бедра. Эта часть курицы жирнее, чем грудка, но не такая жирная, как свинина.

Еще одна рекомендация Островской – отказаться от использования майонеза и жирных соусов в качестве маринадов. Вместо них она рекомендовала ограничиться большим количеством лука и лимонным соком. Врач также посоветовала использовать для маринада яблочный, а не столовый уксус.

Ранее другой российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала лучший маринад для шашлыка. Лучше всего использовать натуральные продукты, например, лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус.