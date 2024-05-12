Заделать трещины: любовный гороскоп на воскресенье

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 12 мая, для представителей всех знаков зодиака. Какие возможности в амурных делах появятся перед вами сегодня, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет пользоваться популярностью. Кто-то будет откровенно проявлять к нему свой интерес – возможно даже, сразу несколько представителей противоположного пола. Дальнейшее развитие событий полностью в руках Овна и зависит от того, насколько он сегодня настроен на флирт, любовь и новое знакомство. Он может либо проигнорировать своего нового поклонника и забыть о нем, либо сделать свой шаг ему навстречу.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец сможет получить максимум удовольствия от общения с человеком, которого любит, причем для этого Тельцу не придется прибегать ни к каким особенным ухищрениям и уловкам. Звезды делают сегодняшний день идеальным для теплого, душевного общения, которое способно растопить любой лед (если он присутствует в отношениях) и придать романтическую изюминку даже самому невинному разговору.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня день вряд ли порадует Близнецов большим количеством интересных событий. Увы, но потенциал этого дня в любовных делах не так уж велик. Скорее всего, Близнецы и сами не будут испытывать большого желания заводить новые знакомства, флиртовать или делиться любовными переживаниями со своим избранником. Ну а если все-таки такое желание у них сегодня вдруг появится и новое знакомство состоится, значит, это судьба!

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак имеет все шансы понять, чего же он все-таки хочет от отношений со своим избранником и как следует покопаться в душе любимого человека, а заодно и своей собственной. Конечно, для того, чтобы расставить точки над "i", Раку придется сегодня сопоставить все известные факты и сделать из них определенные выводы. Однако даже в любви иногда надо думать не только сердцем, но и головой. Чтобы потом иметь возможность направлять события в нужное русло.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды сообщают Льву романтический настрой и желание как следует пофлиртовать. Даже если у него имидж Снежной Королевы (или Снежного Короля), сегодня ему будет трудно скрывать свои чувства за неприступной маской. Что-то волшебное будет разлито в воздухе, заставляя Льва отвечать улыбкой на улыбку и использовать весь арсенал своего любовного очарования в отношении тех, кто ему симпатичен. Благодаря такому игривому настрою, он может околдовывать и разбивать сердца.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве не мешает прислушаться к советам, которые дает любимый человек. Несмотря на то, что Дева настроена достаточно самонадеянно, полагаться только на себя не стоит. Не надо воспринимать в штыки попытки окружающих помочь или поделиться опытом. Любимый человек Девы может сегодня преподнести ей на блюдечке действительно интересную мысль, которая поможет избавиться от ряда проблем или пролить свет на какие-то вопросы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам в отношениях со своим любимым человеком чаще прислушиваться к голосу интуиции, особенно если развитие событий потребует быстрого принятия решения. Сердце Весов сегодня способно быстрее и точнее оценить ситуацию, чем это сделает мозг. Не исключено, что, приняв какое-то импульсивное решение, Весы лишь впоследствии смогут логически его оценить и понять, что оно было правильным. Однако лучше всего, если их сердце и голова будут действовать заодно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Если в отношениях Скорпиона с его любимым человеком наметилась трещина, сегодня у него есть шанс залить ее цементом и зашпаклевать. Однако для того, чтобы растопить лед в отношениях, ему придется забыть о прошлых обидах и проявить инициативу. Скорпиону надо сегодня удивить своего любимого человека: к примеру, вместо того, чтобы идти на него в атаку с новой порцией претензий, приготовить ему романтический ужин. Ну а потом – подарить не менее романтическую ночь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды советуют Стрельцу удивить своего любимого человека, сделав ему неожиданный подарок или приятный сюрприз. Неважно, сколько дней, месяцев или лет отношениям. Сегодня Стрелец имеет шанс вернуться к самому началу знакомства и пережить безумные, счастливые моменты первых свиданий. Для этого Стрельцу необходимо сделать что-то такое, чего он не делал никогда, – это оживит чувства и вернет в них страсть и волшебство.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды советуют Козерогу рассказать своему любимому человеку что-то такое, что раньше он от него скрывал. Козерог держит какую-то карту в рукаве, хранит секрет от своего партнера или, возможно, просто стесняется ему о чем-то рассказать. Настало время поговорить по душам, открыв партнеру свои тайны: сегодня любимый человек Козерога будет настроен на его волну и проявит максимум такта и понимания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня любовный опыт Водолея может оказаться для кого-то очень полезным. Поэтому ему не стоит стесняться давать советы знакомым или друзьям – особенно если они их попросят. Пусть даже самому Водолею кажется, что его опыт в любви не так уж велик или что он сводится к самым обычным, банальным вещам. Поверьте, иногда даже самые банальные вещи, сказанные в нужный момент, могут оказаться для кого-то спасательной палочкой-выручалочкой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам не понадобятся слова, чтобы сказать любимому человеку о своих чувствах. Они с ним настроены на одну волну, находятся в резонансе, и гораздо больше всяких слов за них говорят их жесты и сияющие глаза. Рыбам стоит запомнить это состояние гармонии, чтобы продлить его как можно дольше. Если бы любовь была наукой, сегодня им могли бы дать за нее Нобелевскую премию.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.