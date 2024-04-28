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Какой хлеб можно употреблять во время диеты

советы, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 21:50 Фото: pixabay
Врач-терапевт Екатерина Ладыгина рассказала о том, что ржаной или цельнозерновой хлеб не мешает похудеть при умеренном потреблении – один ломтик на прием пищи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", белый пшеничный хлеб при похудении нужно ограничить или убрать из рациона. Ржаной же, напротив, способствует сохранению сытости благодаря медленному всасыванию глюкозы в кишечнике. Это связано с особыми пищевыми волокнами, аминокислотами и продуктами ферментации в этом виде хлеба.

Врач отметила, что важно соблюдать умеренность. При похудении достаточно одного ломтика (30-50 г) на прием пищи. В один из приемов пищи ржаной хлеб может заменить другие источники медленных углеводов, например, гречневую или овсяную крупу.

Ранее 22-летняя фитнес-тренер из Великобритании Лиззи Хай рассказала, какие три приема ей помогли избавиться от жира и нарастить мышечную массу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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