Белый или черный: как выбрать более здоровый хлеб

Врач-эндокринолог назвала неожиданные свойства черного хлеба. Ржаная мука, по словам специалиста, снижает риск атеросклероза и инсулинорезистентность, сообщает Zakon.kz.

Все дело, как подчеркивает врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, в насыщенных жирах.

"Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными". Мария Калошина

Это именно те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме



В продолжении эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб.

Также, как отмечено в публикации издания РИА Новости, пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры.

При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой.

Врач предлагает попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы – содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным.

Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова.

"Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них". Мария Калошина

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