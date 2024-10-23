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Белый или черный: как выбрать более здоровый хлеб

Врач назвала неожиданные свойства черного хлеба, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:26 Фото: pxhere
Врач-эндокринолог назвала неожиданные свойства черного хлеба. Ржаная мука, по словам специалиста, снижает риск атеросклероза и инсулинорезистентность, сообщает Zakon.kz.

Все дело, как подчеркивает врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, в насыщенных жирах.

"Черный хлеб (относительно белого хлеба. – Прим. ред.) содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными".Мария Калошина

Это именно те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме

В продолжении эндокринолог отметила, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, практически в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб.

Также, как отмечено в публикации издания РИА Новости, пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры.

При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой.

Врач предлагает попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы – содержание пищевых волокон в таком белом хлебе может сравниться с черным.

Если рассматривать продукт с точки зрения энергетической ценности, то калорийность белого и черного хлеба практически одинакова.

"Выбирая вид черного хлеба следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них".Мария Калошина

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

О пользе молочных и кисломолочных продуктов известно много, их считают одним из столпов правильного питания. Но далеко не всем творог и кефир несут пользу. По словам заслуженного врача России Андрея Осипова, кисломолочные продукты как полезны, так и вредны.

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