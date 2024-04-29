Чтобы привлечь удачу: когда в мае лучше идти на стрижку

На май астрологи прогнозируют спокойную и размеренную жизнь после апрельских встрясок под влиянием ретроградного Меркурия. Время подумать о себе, посетить бьюти-процедуры. При этом в мае будут наиболее благоприятные для этого дни, сообщает Zakon.kz.

В какие дни лучше всего записаться на стрижку, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и успех, Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Когда делать денежную стрижку в мае 2024

Тем, кто уже долго мечтал о посещении салона красоты, сделать это можно уже в первых числах мая. Именно в этот момент Луна пройдет через воздушные знаки – Близнецов, Водолея. Например, 1, 2 и 9, 10 мая рекомендуется делать объемные и легкие прически, а также химическую завивку.

Любые манипуляции с внешностью лучше всего планировать на период, когда Луна попадает в знаки, традиционно находящиеся под управлением Венеры, которую также называют планетой красоты, эстетики, соблазнения и даже денежной удачи, – Весы и Телец. Поэтому стрижка во время ее наибольшего влияния поможет улучшить внешность и привлечь к себе внимание окружающих, отметила астролог.

"7 мая – Луна в Тельце. Используем этот день, если совсем приспичило. Перед новолунием все-таки нежелательно проводить манипуляции с волосами, а 8-е число, наоборот, пропускаем. Светило ослаблено, и наша энергия тоже", – поделилась Светлана Мишина.

Дни с Луной в Овне – 5 и 6 мая – подходят для спортивных и коротких мужских стрижек. Это время убывающей фазы, и волосы после стрижки замедляют рост, что любят мужчины.

Начиная с 16:00 часов, в период с 18 по 20 мая, Луна зайдет в знак Весов. Идеальное положение даже для самых смелых бьюти-экспериментов – результаты точно порадуют. Считается, что стрижки сделанные под влиянием данного положения, способствуют увеличению густоты шевелюры. Но стоит помнить, что при воздушной Луне волосы могут стать непослушными и начнут виться.

Чтобы привлечь поклонников и популярность, согласно гороскопу, лучше планировать посещение парикмахерской на Луну во Льве – 14 и 15 мая. В эти дни поход в салон красоты поднимет настроение и принесет успех у противоположного пола.

"16, 17 (с 15:00 часов) и 18 мая (до 16:00 часов) – Луна в Деве подходит для тех стрижек, которые в дальнейшем не потребуют от вас особого ухода, но зато они будут долго сохранять форму. А также это подходящее время для оздоровительных процедур", – прокомментировала астролог.

Решиться на кардинальную смену имиджа лучше во время Луны в Стрельце. Огненный знак поможет воплотить в жизнь смелую авантюру и проявить свою индивидуальность. Это положение выпадет на 24 и 25 мая. Однако звезды не рекомендуют делать окрашивание, так как оно долго не продержится и, возможно, быстро потускнеет.

Дни с Луной в Козероге – 26 и 27 мая – также считаются благоприятными для бьюти-процедур. Стрижка поможет улучшить структуру прически и укрепить локоны. Впоследствии новый образ привлечет рост в карьере или повышение социального статуса.

Неблагоприятные даты для стрижки в мае 2024

Поход к мастеру стоит отложить в дни, когда Луна находится в водных знаках. Изменения образа в эти периоды может привести к разочарованиям и неожиданным результатам.

"Это 3 и 4 число. Затем 11, 12 и 13 (до 14) мая, а также 21, 22, 23 (до 12), 30 и 31 мая", – рассказала эксперт.

Зато это благоприятное время для стрижки сеченых кончиков волос и проведения увлажняющих и питательных процедур.

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