Каким знакам зодиака особенно повезет: гороскоп на май

Последний месяц весны привнесет в жизнь представителей многих знаков зодиака стабильность и спокойствие. События не будут будоражить. Для кого-то май станет тихой гаванью, сообщает Zakon.kz.

О том, чего его еще ждать разным знакам зодиака в последний месяц весны, Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Несмотря на то, что в целом май должен быть спокойным, его первая неделя все же заставит знаки зодиака напрячься. До 7 мая будет действовать аспект квадрат Венера – Плутон, который начался еще 24 апреля. Это явление создает трудности в личной жизни и ставит всех в сложные ситуации, требующие конкретного выбора.

"Часть людей, в зависимости от их натальной карты, будет выбирать между чем-то очень важным: работа/семья, карьера/беременность. Второй момент: взять ипотеку или не взять по невыгодным условиям, взять ли кредит или у кого-то в долг. То есть рискнуть или не рискнуть. Это будет касаться денег, имущества", – объясняет астролог.

Дилеммы будут возникать и в отношениях. Но уже с 7 мая наступит спокойный период, который расширит возможности всех представителей зодиакального круга.

Благодаря аспекту Солнца к Юпитеру многих начнут посещать перспективные идеи, которые будут способны не только принести успех в будущем, но и помогут разрешить сложные ситуации из прошлого. При решении важных вопросов некоторым удастся мыслить на несколько шагов вперед, что несомненно сыграет на руку. Поэтому очень важно начиная с 7 мая не упускать возникающие идеи, слушать свою интуицию, смотреть на знаки, которые будут возникать вокруг.

"Правда, этот аспект Солнца к Юпитеру действует таким образом, что он расширяет. Если вы стремитесь к росту, к развитию, то он даст вам такие возможности. К сожалению, этот аспект работает еще и так, что если человек находится в апатии, в унынии, в плохом настроении или чего-то очень боится, то эта ситуация тоже, к сожалению, расширится", – предупредила Шустина.

Она выделяет несколько знаков зодиака, которым особенно повезет в мае. Это Девы, Козероги и Тельцы. Именно для них удача станет верным спутником на протяжении всего месяца и откроет новые возможности.

А вот Львам, Скорпионам и Водолеям будет немного труднее привлечь успех в свою жизнь. Для того, чтобы достичь желаемого результата, придется преодолеть себя. Особенно ярко такую необходимость ощутит водный знак.

Теперь астропрогноз на май для каждого знака зодиака.

Овен

В мае Овны смогут приумножить доходы благодаря прибавке к зарплате. Это может быть как внушительная премия, так и долгожданное повышение.

Однако, чтобы не упустить предоставляемые возможности, представителям знака зодиака важно быть начеку, чтобы решительно действовать даже в самый неожиданный момент. И как только Овны получат хорошую прибыль, их ждет значимая покупка.

Телец

В конце весны многие будут трудиться над интересным проектом. Впоследствии проделанная работа станет значительным поводом для гордости за себя и свои достижения.

А тем, в жизни которых нет места для новых начинаний, гороскоп предвещает неожиданное желание сменить имидж. Рекомендуется прислушаться к внутреннему голосу, ведь любые внешние изменения пойдут лишь на пользу.

Близнецы

В конце весны им невыносимо захочется творить. Сердце будет требовать отвлечься от рабочих процессов и сконцентрироваться на чувствах. Важно не отказывать себе в этом желании и сделать что-то для удовлетворения души.

Гороскоп советует Близнецам больше гулять и наслаждаться прекрасной погодой. Также в мае знакам зодиака не стоит игнорировать чувства и эмоции. Отдых сейчас необходим как никогда.

Рак

В мае они окажутся в самом центре водоворота событий. Их ждет множество новых знакомств, которые создадут прочные связи на будущее.

Кроме того, в жизни знаков зодиака найдется место и для саморазвития. Пользу принесут как и различные обучения, так и собственные выступления перед единомышленниками. Гороскоп говорит, что главное – не прятаться в своем "панцире".

Лев

Май станет для Львов месяцем успеха. Представители знака зодиака могут получить повышение или выиграть какой-либо конкурс. Для многих такие события будут весьма неожиданными.

Однако гороскоп рекомендует не расслабляться. Несмотря на то, что в конце весны Вселенная окажется на стороне Львов, старания самих знаков зодиака лишними не будут. В любом случае, подопечным огненной стихии удастся получить всеобщее признание.

Дева

В мае трудолюбивые Девы окажутся в своей стихии и с головой погрузятся в одно из самых любимых дел – саморазвитие. Представители знака зодиака направят все силы на повышение профессионального уровня и усовершенствование рабочих навыков.

Вселенная наградит Дев за проделанные старания и подарит им возможность отправиться в интересную командировку. Также некоторых подопечных земной стихии ожидает приятная дальняя поездка, которая надолго останется теплым воспоминанием.

Весы

Весам в мае придется столкнуться с большим количеством важных вопросов. Важно направить все силы на их решение. Гороскоп предупреждает, что некоторые задачи будут даваться крайне сложно.

Однако не стоит впадать в отчаяние, оказавшись в настоящем аврале. Утонуть с головой в делах подопечным воздушной стихии не даст поддержка со стороны. Главное – не отказываться от любой предложенной помощи.

Скорпион

В конце весны им предстоит направить силы на помощь самым близким людям. Представители знака зодиака будут решать вопросы своих вторых половинок и станут для них настоящей опорой.

Гороскоп на май говорит, что важно учиться договариваться. Этот навык поможет им не только находить общий язык с окружающими, но и грамотно заключать договоры и соглашения. В мае подопечных водной стихии может порадовать особенно удачный контракт.

Стрелец

В мае 2024-го им желательно заняться здоровьем. Большинство представителей данного знака зодиака чрезмерно нагружают себя работой, что негативно сказывается как на моральном состоянии, так и на физическом. Именно из-за трудовых будней подопечным огненной стихии раньше не хватало времени на собственное здоровье.

В конце весны наступит благоприятный период для того, чтобы отложить рутинные дела на более позднее время или вовсе передать их коллегам или близким. Согласно гороскопу, наступает самая лучшая пора для отдыха, а внимание к собственному состоянию не окажется напрасным.

Козерог

Для этого знака зодиака май станет месяцем любви и романтики. Кто-то встретит свою вторую половинку, другим предложат руку и сердце, а некоторые даже узнают о беременности.

Согласно гороскопу, в конце весны 2024-го перед представителями знака зодиака встанут любовные вопросы и семейные хлопоты. Это будут как личные дела и романтические события, так и приятные заботы о детях.

Водолей

Водолеям гороскоп прочит уютный месяц, преимущественно домашний. Знаки зодиака окажутся погружены в приятную рутину. Но так будет не весь месяц. Со временем на первый план выйдут вопросы переезда или ремонта, но и это не станет трудностью.

Помимо решения жилищных вопросов, звезды пророчат Водолеям изменения в рабочей сфере жизни. Многие подопечные знака зодиака начнут работать из дома, а заядлым офисным работникам удастся сделать свое место максимально комфортным.

Рыбы

В мае 2024-го Рыбам предстоит много учиться. Все знания, которые удастся впитать представителям знака зодиака, в итоге будут полезными для создания новых рабочих проектов.

Также знаки зодиака будут много путешествовать. Их ждет множество интересных встреч и знакомств, которые также в дальнейшем сыграют важную роль в развитии карьеры Рыб.

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