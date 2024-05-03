Три оригинальных рецепта вкусных пасхальных куличей

Последние дни в канун Пасхи для хозяек особенно хлопотные. Zakon.kz собрал отличные рецепты пасхальных куличей, которые доставят радость гостям и близким.

Не все знают, что празднование Пасхи длится 40 дней. Первая неделя – Светлая седьмица, когда принято ходить в гости и поздравлять другу друга с Христовым Воскресением. Поэтому печь куличи и готовить другие пасхальные угощения можно не только в канун дня Пасхи, но на Светлой седьмицы и все сорок дней. В 2024 году Пасха наступает 5 мая.



Кулич с ромом и коньяком

Изюминка этого рецепта не только в том, что для улучшения качества теста используются коньяк и ром. Одним из важных ингредиентов является вяленая клюква. Для приготовления кулича с ромом и коньяком вам понадобятся:

Мука – 1 килограмм

Яйца – 6 шт.

Желтки – 6 шт.

Сахар – 1 ст.

Сливочное масло – 200 г

Молоко – 120 мл

Вода – 90 мл

Дрожжи живые – 35 г

Ром – 100 мл

Коньяк – 50 мл

Изюм – 150 г

Клюква вяленая – 50 г

Цукаты – 150 г

Соль – ½ ч. ложки

Как приготовить кулич с ромом и коньяком

Подготовить опару: смешать теплое молоко с теплой водой в небольшой емкости с высокими бортиками. Распустить в смеси дрожжи, добавить чайную ложку сахара, немного муки (3 ст. ложки) и вяленую клюкву. Все аккуратно перемешать и отставить в теплое место для подъема опары.

Приготовление теста: растопить сливочное масло на водяной бане. В большой чашке тщательно растереть яйца, желтки и сахар до образования белой пены. Влить туда поднявшуюся опару, аккуратно перемешать и добавить половину муки, все перемешать. После этого ввести в тесто сливочное масло и остальные ингредиенты, включая ром и коньяк, оставшуюся часть муки. Хорошо вымесить тесто и убрать в теплое место для подъема, накрыв чистым полотенцем. После того, как тесто поднимется, его нужно разделить по количеству и объему куличей и снова отложить на час для подъема. Когда тесто для куличей поднимется, разложить в заранее подготовленные формы, покрытые пекарской бумагой, обильно смазанной маслом. Поставить в заранее разогретую до 180°C духовку на полчаса. Время выпекания зависит от размера кулича. Готовый кулич остудить и украсить по своему вкусу.





Фото: freepik

Кулич на тесте с темным пивом

Оригинальный рецепт кулича. Темное пиво помогает тесту хорошо подняться, оно становится более воздушным. Для приготовления такого кулича вам понадобятся:

Мука – 1 килограмм

Яйца – 4 шт.

Сахар – 300 г

Сливочное масло – 250 г

Пиво темное – 300 мл

Вода – 250 мл

Дрожжи живые – 20 г

Изюм – 600 г

Соль – ½ ч. ложки

Как приготовить тесто для кулича на темном пиве

Как всегда начинаем с приготовления опары. В отличие от других рецептов дрожжи нужно распустить в пиве, смешанном с теплой водой, а не в молоке. Лучше начинать готовить опару на ночь. Опара: пиво и вода должны быть теплыми: разбавляем 200 мл пива с 250 мл воды, добавляем к нему дрожжи, 300 г муки. Аккуратно все перемешиваем, накрываем чистым полотенцем и убираем в теплое место. После того, как опара поднимется, ее нужно обмять и убрать в холодильник на 14-16 часов.

Приготовление теста. Изюм замочить в оставшемся пиве (100 мл). Затем приступить к приготовлению теста. Растереть яйца с сахаром, сливочное масло растопить на водяной бане. Оставшуюся муку всыпать в большую емкость, предварительно просеяв через сито. Добавить к муке растертые яйца с сахаром, сливочное масло и "влить" готовую опару. Перемешать и добавить подготовленный изюм. В конце посолить и хорошо вымесить тесто. Тесто разделить и разложить в подготовленные формы (внутри обернуть пекарской бумагой, обильно смазанной маслом). Оставшееся тесто убрать в теплое место, если поднимется, то обмять его. Тесто в формочках накрыть чистым полотенцем, убрать в теплое место. Как поднимется, поставить в духовку. Выпекать 20 минут при температуре 180°C, время выпекания будет зависеть от размера куличей. Готовые куличи остудить и украсить по своему вкусу.





Фото: freepik

Кулич с корицей, мускатным орехом и коньяком

Еще один оригинальный рецепт, где используется коньяк для улучшения аромата и всхожести теста. Особый вкус куличу придают также специи и большое количество сливочного масла. Для приготовления вам понадобятся:

Мука – 2 кг

Молоко – 1 л

Сахар – 150 г

Живые дрожжи – 50 г

Яйца – 10 шт.

Сливочное масло – 500 г

Коньяк – 200 мл

Изюм – 350 г

Сахарная пудра – 400 г

Корица – 15 г

Мускатный орех молотый – 15 г

Соль по вкусу

Как приготовить куличи с коньяком, мускатным орехом и корицей

На 2 кг муки получится много теста, поэтому при желании количество муки можно уменьшить наполовину. Обязательно уменьшить также количество каждого ингредиента. Заранее замочить изюм на ночь в коньяке.

Подготовить опару: распустить дрожжи в 200 мл теплого молока, добавить 2 ст. ложки сахара и немного муки (3 ст. ложки). Убрать в теплое место для подъема. Тесто: сливочное масло растопить на водяной бане. Муку просеять и высыпать в большую емкость. Растереть сахар с яйцами до образования белой пены. Добавить в муку подготовленный изюм, яйца с сахаром, остатки молока, корицу и молотый мускатный орех и остальные ингредиенты. В конце добавить соль по вкусу. Тесто хорошо вымесить и убрать в теплое место для подъема. Подготовить формы: выложить дно и бока пекарской бумагой, обильно смазанной растительным маслом. Заполнить формы тестом наполовину, чтобы было, куда ему подниматься при выпекании. Накрыть чистым полотенцем, дать немного постоять для подъема. Выпекать при температуре 180°C полчаса. Время выпекания зависит от размера кулича. Готовый кулич перед украшением остудить.

Ранее Zakon.kz рассказал, почему на Пасху принято освящать куличи. Материал можно прочесть здесь.